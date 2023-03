Klimbání, kafe, nateklé oči. Čtyři dny schůzování se na poslancích podepsaly

Nedostatkem spánku trpí většina z nich. Během posledních tří nocí totiž naspali maximálně pár hodin. Někteří se zvládli otočit na poslaneckých bytech, jiní se natáhli na rozkládací křeslo nebo na karimatku ve svých kancelářích. „Spím na zemi, mám pod sebou deku a deku nad sebou. Ale my, kteří jsme byli na vojně, jsme na to zvyklí,“ popisoval redakci Výborný.

Další si uvědomují, že čas během obstrukcí ve Sněmovně by se dal využít i jinak. „Ubíjí mě neefektivita práce,“ postěžoval si i Pavel Klíma (TOP 09). „Myslím, že občané už se na to nemůžou dívat a ani se jim nedivím,“ přikyvoval i Horák.

Shodují se ale, že to zrovna není ideální pro jejich životosprávu. „Jídlo je to nejhorší, protože máme rozhozený rytmus a jíme v hodinách, kdy bychom jíst vůbec neměli. A v době, kdy bychom měli jíst, tak nejíme,“ přiznal Novinkám Flek.

Svou taktiku má i Karla Maříková (SPD). „Pomáhá mi si dát sprchu. Kdyby bylo nejhůř, dám si studenou,“ uvedla. Pivoňka Vaňková se snaží ve volnějších chvílích nabrat sílu meditací. „To mě vždycky uvolní, aniž by mě to uvedlo úplně do stavu spánku, protože člověk musí být pořád ve střehu. Pustím si meditační hudbu, ale zároveň jedním uchem musím poslouchat dění na sále, takže to není úplně meditace, ale aspoň něco,“ popsala Novinkám.