Právník: Vratka ze Senátu by škrt ve valorizaci penzí ohrozila

Senátor Michael Canov (SLK) v úterý řekl, že kdyby Senát nedělal s novelou o valorizaci důchodů vůbec nic, tak udělá to nejlepší. Co přesně tím myslel?

V Senátu se zákony většinou schválí na jedné schůzi, nejsou tam tři čtení. Senát má ale možnost se vyjádřit k zákonu do 30 dnů od data, kdy mu byl postoupen Sněmovnou. Pokud se do té doby nevyjádří, tak se má za to, že je zákon po uplynutí lhůty schválen.

Ale to už by bylo po termínu.

Kdyby se nechala lhůta běžet, pak už nestihne novela vyjít ve Sbírce zákonů do 22. března a tím pádem nebude účinná před tím, než doběhne proces valorizace. Tím by senátoři změnu valorizace fakticky zablokovali.

Za normálních okolností Senát postupuje v některých případech tak, že se k návrhu zákona nevyjádří, ale kdyby to chtěli využít právě v tomto případě, tak tím novelu zlikvidují.

Senátoři si ale mohou odhlasovat, že se novelou zabývat nebudou. Kdyby se takto vyjádřili, kdyby si to výslovně odhlasovali, tak to má stejné důsledky, jako kdyby novelu schválili.

Co by se stalo, kdyby novelu vrátili Sněmovně?

Schůze ve Sněmovně se prolínají. Ráno může být jiná než odpoledne, večer může být ještě jiná. Pokud by senátoři novelu vrátili nebo zamítli, to je v zásadě jedno, tak se to vrací do Sněmovny, a ta by jejich veto ještě stihla 101 hlasy přehlasovat.

Na druhou stranu by to už bylo časově na hraně. Podepsat zákon pak musí ještě prezident republiky, který má lhůtu patnáct dní a mohl by novelu taky vrátit. Kdyby nastala tato dvě vrácení, tak by se to nedalo stihnout.

Mohli by poslanci případnou vratku ze Senátu projednávat hned, na nejbližší schůzi? Stále by měl platit stav legislativní nouze.

Zařadit to mohou velmi rychle. Je to na rozhodnutí organizačního výboru, respektive předsedkyně Sněmovny, na které schůzi by se to schvalovalo.

Co kdyby vrácení zákona, respektive veto, přišlo až od prezidenta Pavla? Aby vše platilo, musí zákon vyjít ve Sbírce zákonů do 22. března, to je zhruba za dva týdny.

Záleží na tom, kdy by novelu prezident vetoval. Mohl by postupovat podobně, jak jste naznačovala u Senátu. Prezident má 15 dnů na to, aby zákon vetoval a vrátil Sněmovně. Kdyby to udělal třeba až třináctý den, tak už to projednat nestihnou. Zatímco kdyby to vetoval hned, tak budou mít ještě možnost pokusit se veto 101 hlasy poslanců přehlasovat.

Proč je vůbec klíčové datum 22. března?

Jde o to, aby novela byla zařazena do Sbírky zákonů. Je tam nějaká doba, než je distribuována, zákon získá formální platnost tím, že je publikován. To musí předcházet vydání nařízení vlády, které potom určuje výši valorizace.

Na to má vláda 50 dní od toho, kdy došlo k rozhodnému období pro valorizaci (poslední den kalendářního měsíce, v němž růst cen přesáhl pět procent), což bylo koncem ledna. Tím je to všechno časově dost stísněno.

Pokud by do té doby novela nevyšla, tak bude vláda nucena vydat nařízení o valorizaci od 1. června podle současného zákona, který je ve Sbírce teď (znamená s valorizací průměrného důchodu o 1770 korun, nikoliv jen o 760 korun, jak by to bylo v případě schválení novely). Proto se na to spěchá.