Senát chce spolurozhodovat o umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu

Senátorka Hana Žáková (za STAN) podmínku parlamentního souhlasu zdůvodnila tím, že by pomohla obnovení důvěry v kroky vlády ohledně stavby úložiště. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) se k podmínce postavil neutrálně, byť sám preferoval přijetí zákona beze změn. Poukazoval na to, že pro sněmovní verzi v polovině listopadu hlasovalo 167 ze 177 přítomných poslanců.

Vládě má senátní verze zákona, kterou podpořilo 47 ze 76 členů horní parlamentní komory, uložit stanovení kompenzací pro dotčené obce, s nimiž by kabinet měl výši a míru kompenzací předjednat. Navíc by tyto kompenzace také podléhaly souhlasu obou parlamentních komor. Sněmovní verze pouze počítá s možností, že by vláda kompenzace stanovila.