Schillerová: Zvažujeme hlasování o nedůvěře vládě

Jak hodnotíte rok pětikoaliční vlády? ANO její práci silně kritizuje, vláda se hájí, že převzala zemi ve velmi složité době.

Hnutí ANO má z opozice největší právo vládu kritizovat, protože my jsme ve vládě čtyři roky byli, z toho dva roky v těžké covidové době. Rok 2020 skončil největším propadem ekonomiky v historii samostatné republiky, minus 5,5 procenta HDP.

Tato vláda hospodaří v ekonomickém růstu, byť zpomalujícím. Na rozdíl od covidové krize tato vláda dokázala získat navíc 137 miliard na daních. My nemluvíme o „Fialově drahotě“, ačkoliv nás dnešní vládní koalice častovala slovy o „Babišově drahotě“, jen říkáme, vraťme lidem část jejich příjmů.

Když Andrej Babiš 18. února 2022 řekl, že by se měly zastropovat ceny energií u výrobců, ještě v srpnu jsme byli označováni za populisty. V září veřejnost a tlaky odborných svazů donutily vládu zastropování provést, tedy o půl roku později, ale udělali to u obchodníků, takže to všichni zaplatíme z daní.

Jaké jste navrhovali maďarskou cestu při zastropování cen pohonných hmot. Při pohledu na Maďarsko se dnes zdá rozumné, že vláda na vaše návrhy nepřistoupila.

ANO tehdy vydalo 12 opatření, jak krizi řešit. Jedno z nich znělo: zastropujte ceny pohonných hmot snížením DPH na částce 36 korun. Nenavrhovali jsme maďarskou cestu, oni to udělali na opravdu nízkých částkách. Naši občané platili až padesát korun za litr, dnes to pomalu odeznívá.

To, po čem jsme volali, by rodinám i firmám pomohlo, stojíme si za tím. Vysmívat se Maďarsku považuji za velmi nešťastné. U nás je největší propad reálných mezd, až deset procent, což v Maďarsku není. Nevytrhávejme věci z kontextu.

Většina vašich návrhů k řešení krize by ale směřovala k dalšímu zadlužování země.

Není to pravda, dám vám příklad na energiích. Chtěli jsme je zastropovat u výrobců, kterým by stačily zisky, které měli v té době. Nyní se zastropovaly ceny energií na částce 6000 korun za megawatthodinu, bez distribučních poplatků, tedy se bavíme o sedmi až devíti tisících v celkové platbě. Když občanům končí fixace, už to cítí.

Babiš by už seděl v letadle a ten nurofen by přivezl.

Kompenzace bude vláda teprve řešit, v jednom materiálu je odhadla na sto miliard, v jiném na sto třicet miliard. Zaplatíme to všichni z našich daní. My jsme chtěli jednodušší cestu, která by nevedla k utržení cen.

V souvislosti s novoročním projevem premiéra Fialy jste kritizovala i české předsednictví EU kvůli rozšíření trhu s emisními povolenkami a zákazu aut se spalovacími motory. Tato opatření jsou ale součástí zeleného údělu, který na evropské půdě posvětila v roce 2019 vláda Andreje Babiše.

Babiš se tehdy připojil k tomu, že je tu jakási cesta, ale jednotlivá opatření se budou teprve řešit. Pamatuji si na debatu, v níž tehdejší opoziční lídr Fiala útočil na Babiše, že se musí emisní povolenky zrušit, že nemůžeme dopustit, že lidem zdražují energie.

A co je výsledkem českého předsednictví? Nejen že firmám zůstanou emisní povolenky, ale od roku 2024 se dokonce rozšíří na české domácnosti. To je prostě výsměch. Kdyby ČR byla proti nebo se zdržela, ale ČR pro to aktivně hlasovala. Dovoluji si to nazvat patolízalstvím. Jestliže naše předsednictví chválí eurokomisař Timmermans, což je otec zeleného údělu, považuji to za polibek smrti.

Budete chtít opět vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě? Ještě před Vánoci jste to odmítali s tím, že na to nemáte hlasy.

Mezi svátky se událo několik zásadních věcí. Pokladní plnění, které považuji za naprostou ostudu ministra financí Stanjury za ODS. Klidně vybral 137 miliard, ale schodek rozpočtu byl snížen pouze o 59,3 miliardy.

Ministr Válek mluví o nadstandardech ve zdravotnictví, tím mluví o jeho zpoplatnění, nic jiného v tom není. Je nedostatek léků, píšou mi zoufalé maminky, že nemají nurofen pro děti. Jak to mohla tato vláda dopustit? Troufnu si říct, že to by se za Babiše nestalo. Babiš by už seděl v letadle a ten nurofen by přivezl.

Představa premiéra, jak osobně letí letadlem vyzvednout léky, je zvláštní.

No a co? Stará se o své lidi. Obtelefonoval vždy půl světa, aby sehnal, co ČR a občané potřebovali. Další věc, která mi vadí, je revize programového prohlášení. Jaká revize? Tato vláda uzavřela smlouvu s občany, na základě toho získala důvěru Sněmovny.

Nemohla ale počítat s válkou na Ukrajině.

My také nečekali covid a žádnou revizi jsme nedělali. Splnili jsme zhruba 85 procent z našeho programového prohlášení. Další věc, která mě zdvihla ze židle, je zákon o cenzuře, který vzniká na ministerstvu vnitra.

Šíření dezinformací vám nevadí?

Vadí, ale vyrostla jsem v době normalizace a velmi jsme trpěli tím, že jsme nemohli říkat, co jsme chtěli. Největší hodnota demokracie je svoboda slova, která by měla být nedotknutelná. Je pravda, že mluvčí vlády to negoval, ale už jen to, že existují tyto úvahy, je na pováženou.

Premiér Fiala ale v rozhovoru pro Právo tvrdil, že vláda v boji proti hybridním hrozbám jen navazuje na kroky, které započala Babišova vláda.

Ano, my jsme se setkávali s antivaxery a dezinformační scénou, ale dospěli jsme k názoru, že svoboda slova má větší hodnotu. Touto cestou bychom určitě nešli. S ochranou proti hybridním hrozbám souhlasím, ale pokud se pohybujeme v oblasti spáchání trestného činu, na to nepotřebujeme nový zákon.

Alarmující je i situace na úřadech práce, které kolabují. Valí se na ně jedna agenda za druhou a pracovníci nestíhají. Je to chyba ministra Jurečky a jeho zodpovědnost. A když se vrátím k vaší otázce, příští týden zasedá Sněmovna a na všechny tyto otázky se budeme ptát. Budeme chtít zařadit nové body a budeme chtít, aby je premiér a ministři vysvětlili. Budeme žádat vládu, aby s námi začala mluvit.

Vládní poslanci vám ale tyto body nemusí schválit.

Doufáme, že je podpoří i koalice, že přestane opozici válcovat a začne se s námi bavit. To je princip demokracie. My se zatím chovali vstřícně, ve většině klíčových věcí jsme vládu podpořili. Pokud se to nepodaří a zase budeme převálcováni, tak na příštím klubu ANO otevřu otázku, zda se nepokusit vyslovit vládě nedůvěru.

Na to ale nemá opozice ANO a SPD dostatek hlasů, je to 108 : 92.

Je to úkol opozice, která má v parlamentu vždy menšinu. Kdyby jen seděla v rohu a šoupala nohama, což nám vzkázala předsedkyně Sněmovny paní Pekarová, tak jako by nebyla. My musíme být slyšet, zvláště teď, kdy pětikoalice ovládá vládu, Sněmovnu i Senát a ráda by získala i Hrad. To rozhodně nehodláme dopustit.

Kdyby Babiš ve volbě prezidenta uspěl, budete usilovat o vedení ANO?

Teď se soustředím na to, aby Babiš uspěl, a pomáhám mu, co mi síly stačí. Byl by skvělý prezident. Zvážím to, neříkám, že ne. Určitě budeme hledat v nejužších špičkách vedení.

Věříte, že by Babiš uměl být nadstranickým prezidentem a dokázal by se zcela oprostit od ANO?

Znám ho velmi dobře, od roku 2016 s ním spolupracuji velmi intenzivně a jsem přesvědčená, že by to určitě zvládl.