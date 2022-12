Rozšířené povolenky lidem zdraží benzin i topení

Lidé nebudou platit samotnou povolenku, ale promítne se jim do cen paliv. „Povolenky budou platit dodavatelé paliv na začátku dodavatelského řetězce, nikoliv domácnosti a koncoví zákazníci. Projeví se to v cenách fosilních paliv, tedy i pohonných hmot,“ řekla Právu mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Dominika Pospíšilová.

Doplnila, že toho, kdo bude používat bezemisní alternativu, se cena povolenky nedotkne, ať bude jakkoli vysoká. Nedopadne tedy například na provozovatele elektromobilů. Povolenky se podle Pospíšilové promítnou i do cen uhlí nebo plynu.

Představitelé oborů, které mají být povolenkou nově dotčeny, už naznačili, že ke zvýšení cen dojde. Podle mluvčího sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martina Felixe to představuje hrozbu pro malé dopravce nebo dopravce v méně rozvinutých zemích. Mohou se dostat do pozice, kdy nebudou stačit kapitálově silnějším konkurentům.

„Neznáme konečné detaily, jak by systém povolenek v dopravě fungoval, ale rozhodně by neměl být pod vlivem spekulantů jako povolenky v energetice. Změna nesmí být provedena tak, že způsobí závažné rozkolísání oboru,“ varoval Felix.

Zvýšení cen tepla očekává ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. „Vzhledem k výraznému přitvrzení cílů očekáváme růst ceny povolenky, což se bude promítat do cen tepla,“ prohlásil.

Od roku 2028 mají být do systému zahrnuty také spalovny komunálního odpadu.

Pokud by trvaly vysoké ceny energií a zemní plyn by na burze TTF stál přes 106 eur za MWh, spuštění se odloží o rok.

Emise z oborů, které musejí kupovat povolenky, mají do roku 2030 klesnout o 62 procent.

Povolenky poskytované nyní zdarma budou staženy z trhu do roku 2034.

Analytici oslovení Právem pokládají rozšíření působnosti povolenek v současné situaci za nešťastné. „Považuji to za velice špatné rozhodnutí. Spíše se domnívám, že by v současnosti mělo být obchodování s povolenkami pozastaveno. Ukazuje se, že to prodražuje klíčové statky, a v případě, že jej budeme dále rozšiřovat, hrozí, že i v nových odvětvích vyvoláme zbytečné inflační tlaky,“ řekl Právu hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.