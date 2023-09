Schillerová se hádá s lidovci: Chodíte se pomodlit a pak si myslíte, že si můžete dovolit všechno

„Ještě si zatleskejte KDU-ČSL, vy věřící, kteří se chodíte vždycky pomodlit, a pak máte pocit, že si můžete dovolit všechno. A to jsem já věřící člověk,“ rozohnila se na plénu Schillerová, když kritizovala, že Bartošek v pořadu ČT řekl, že „Andrej Babiš je pro Českou republiku bezpečnostní riziko“.

Bartošek v pořadu vysvětloval, že se mu nelíbí, že Babiš chce zrušit koncesionářské poplatky. Podle něj by to útočilo na svobodu a nezávislost, veřejnoprávní média by podle něj byla v tu chvíli vydíratelná.

„Skutečně si myslím, co jsem řekl. Dal jsem to do souvislosti s tím, že jestli Andrej Babiš jezdí do Maďarska za Orbánem, tak se tam asi jezdí inspirovat,“ hájil svá slova u řečnického pultíku místopředseda Sněmovny.

Babiš ve Sněmovně urážel politiky. Ministra označil za nulu a parazita

Podle Schillerové jsou jeho slova ale „totálně za hranou“. „Moderátor i místopředseda si vyřizovali s Andrejem Babišem účty na dálku,“ kritizovala. „Pan Bartošek by se měl z titulu své funkce místopředsedy Sněmovny snažit být naším místopředsedou všech,“ apelovala.

„Vaše vystoupení je více než úsměvné,“ vrátil jí Bartošek. Zároveň upozornil, že v rozhovoru i pochválil opozici za debatu ohledně druhého čtení konsolidačního balíčku, která v dolní komoře probíhala v uplynulých třech dnech. Ze svého pohledu byl tedy objektivní.

„Babišovy rétorické výlevy“

Také ale kritizoval Babišova středeční slova. Šéf ANO totiž ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) označil za „nulu“, „parazita“ a řekl mu, „ať zaleze do díry“. „Každý, kdo zde viděl vystoupení Andreje Babiše, udělal si názor sám. Udělal vašemu hnutí tu nejlepší reklamu, za to ho musím pochválit,“ řekl ironicky Bartošek.

Jeho slova podpořil i předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Nebývalo zvykem, abychom tady probírali mediální vystoupení jednotlivých politiků,“ podotkl a pokračoval.

„Byl bych rád, kdybyste tu zhodnotila i rétorické výlevy vašeho předsedy, které jsou za hranou slušného chování. On tady nejen tento týden, ale i v minulosti urážel celou řadu politiků. Přijde vám to normální? Jste na to hrdá? Vy s těmito výroky souhlasíte?“ řekl směrem k Schillerové.

Ta jen odvětila, že až bude ve Sněmovně Babiš, tak ať „si to s ním rozdá“. „Určitě to bude poučné a zajímavé,“ zhodnotila. Slova o tom, že je Babiš bezpečnostní riziko, jsou podle ní ale velmi tvrdá a „neměla by být vyřčena bez dalšího“.

Po hodině skončili a odešli

Poslanci v pátek měli schvalovat například uzákonění možnosti podávání žádostí o přiznání důchodu také on-line. Místo toho ale po hodině jednání skončili a odešli.

„Byli jsme tu svědky vyjasňování si naprosto nepřijatelných slov na adresu naše předsedy Andreje Babiše. Snažili jsme se zařadit body, abychom si ty body mohli vysvětlit. V žádném případě jsme se nesnažili zbortit jednání dnešní Sněmovny, ale myslím si, že alespoň jeden z těch bodů, které jsme navrhli, jste mohli podpořit,“ zhodnotila Schillerová a vzala si dvě hodiny pauzu na jednání klubu hnutí ANO.

Dvouhodinovou pauzu si následně vyžádalo také hnutí SPD. Schůze tak byla přerušena a pokračovat budou poslanci v úterý.

