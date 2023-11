Schillerová: Pokud Pavel podepíše konsolidační balíček, obrátíme se na Ústavní soud

„Požádala jsem prezidenta, aby zvážil svůj podpis pod balíčkem. Je to špatně pro českou ekonomiku, občany i průmysl,“ uvedla Schillerová.

ANO trvá na tom, že balíček poškodí českou ekonomiku. Vláda ale spoléhá na to, že jí pomůže zlepšit stav státního rozpočtu v příštích dvou letech celkem až o 150 miliard korun.

Předlohu schválil Senát 8. listopadu. Pokud by Pavel chtěl balíček vetovat, má na to lhůtu 15 dní, tedy do pátku 24. listopadu.