Firmy řeší, jak zvládnout limit benefitů. Změna čeká na podpis prezidenta

Příspěvek na stravování se nemá danit do 70 procent stravného, které se poskytuje na cestu po Česku na pět až 12 hodin a letos činí 129 korun. Teď by tak daňová úleva platila do 90 korun. Byla by pro lidi, kteří odpracovali za den aspoň tři hodiny.