Sbírka na piana do škol díky Komárkovým pokračuje

Sbírka začne v listopadu na webu pianadoskol.cz. Ředitelé škol se už mohou s žádostí o nadační příspěvek hlásit, čas na to mají do konce října. „Usilujeme o to, aby organizace, do nichž směrujeme příspěvky, měly potenciál aktivizovat pro své účely širokou veřejnost, komunity a blízké okolí. Počítáme nadále s tím, že školy v úsilí vybírat peníze maximálně podpoříme,“ poznamenal ředitel nadace KKFF Veselý.