Rodičovský příspěvek má od ledna vzrůst na 350 tisíc, schválila Sněmovna

Návrh představil ve Sněmovně ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Je to velmi důležitý krok, protože potřebujeme vytvářet takové prostředí, aby lidé chtěli a mohli mít děti. To je základ dobré budoucnosti naší země,“ napsal k tomu na Facebooku s tím, že novela vznikla jako kompromis vládních stran.

V koalici se totiž diskutovala jak částka, tak i to, kterým rodičům a od kdy bude příspěvek vyplácen. Například podle místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka (ODS) se „rodičák“ vůbec zvyšovat neměl. „Protože na to nemáme,“ vysvětloval v podcastu PoliTalk na Novinkách.

S danými parametry nesouhlasí opoziční strany, které k novele navrhují řadu pozměňovacích návrhů. ANO i SPD prosazují, aby se zvýšení příspěvku týkalo i rodin již narozených dětí do čtyř let věku. Příspěvek by také rádi navýšily o vyšší částku, a to o 100 tisíc na 400 tisíc korun.