Rodičovskou i pro prarodiče brzdí už téměř rok vláda

Ministerstvo práce (MPSV) dosud jeho výtky nevypořádalo. STAN by chtělo návrh oprášit.

„Byla bych za to velmi ráda, dává mi to smysl. Doufám, že situace se stabilizuje a začneme řešit i věci, které nejsou spojené s krizí a nemusejí být přednostně projednané, a dostaneme se k tomu,“ řekla Právu poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková.

Zavedení možnosti čerpat rodičovskou i příspěvek prarodiči má vláda i ve svém aktualizovaném programovém prohlášení z 1. března.

Vyšší rodičovská o 50 tisíc dětem narozeným od ledna, schválila vláda

Návrh zákona z dílny MPSV, který leží na vládě od loňského října, umožňuje, aby prarodič, který osobně pečuje o dítě do tří let, mohl na žádost rodiče dostávat místo něj rodičovský příspěvek a z titulu této péče byl tak účasten důchodového pojištění.

V zákoníku práce by se tak zavedla tzv. prarodičovská dovolená, zaměstnavatel by ji byl povinen poskytnout.

Podle Vaňkové by návrh umožnil zejména matkám vracet se dřív na pracovní trh, byl by tudíž přínosný i pro rozpočet.

„Rodiče by měli reálně doložit, že do práce chodí, aby to nebylo zneužíváno. Nevím také, zda by měli prarodiče dostat celou částku rodičovské, nebo by to bylo krácené,“ poznamenala Vaňková.

Návrh by kvitovalo i ANO a SPD, jehož poslankyně Lucie Šafránková předkládá Sněmovně podobnou změnu. „Já bych to podpořila. Zeptejte se vlády, proč to trvá,“ řekla Právu poslankyně ANO Renata Oulehlová.

Vyšší rodičovská? Až pro děti narozené v roce 2024

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) Právu sdělil, že projednávání návrhu ustoupilo do pozadí kvůli jiným zákonům, např. o zvýšení rodičovského příspěvku, který Sněmovna v úterý projednala v prvním čtení.

Koalice si k „prarodičovské“ musí znovu sednout. „Neumím dát odpověď, jaká bude k tomu finální koaliční dohoda,“ řekl Právu Jurečka.

Kde vzít na valorizaci, ptá se Jurečka

„Musíme se vrátit ke koaliční debatě. Musíme si říci, jaké to má finanční nároky. Situace se v čase mění. Musíme si říci, co jsme schopni rozpočtově pokrýt,“ dodal Jurečka.

Ministerstvo financí v připomínkách zákonu vyčítá, že v něm není explicitně napsané, že rodič dítěte, který příspěvek převede na prarodiče, musí pracovat.

Obává se, že by mohl skončit na úřadu práce. „Nutnost držet pracovní místo lidem před důchodem zvýší pro zaměstnavatele riziko jejich zaměstnávání,“ dodává také úřad.

Nicméně náklady na rozpočet vysoké nečeká. „Nákladem navrhovaného opatření budou nepatrně zvýšené výdaje státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění,“ píše.

STAN i Piráti by zároveň chtěli otevřít i debatu o zavedení valorizace rodičovské. Podle ministra na ni však nejsou peníze.

„Na debatu jsem připraven v okamžiku, kdy mi kolegové řeknou, v kterých resortech si sníží své výdaje. Pak jsem okamžitě připraven valorizační schémata navrhovat,“ rýpl si Jurečka. „Zlehčuju to, ale situace, ve které země je, je výrazně jiná než před rokem a půl,“ dodal.

Komu přidat rodičovskou? Koalice rodiny napíná

Vaňková i její kolegyně, pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, přesto pokládají změnu za nutnou.

„Když se řeší, o kolik se navýší rodičovský příspěvek a komu, tak se vždy objeví problémy. Nejlepší by bylo mít mechanismus, který by byl daný a pevně schválený a zasahovalo by se do něj jen v případě vysoké inflace nebo v krizových situacích. To bychom rádi prosadili,“ řekla Právu Vaňková.

Richterová to potvrdila. „Prosazujeme a budeme i nadále prosazovat automatické navyšování rodičovského příspěvku v návaznosti na růst průměrné mzdy, protože právě rodičovská v období péče znamená větší předvídatelnost a jistotu, s čím mohou finančně počítat,“ řekla Právu.

Poradce ministerstva práce Filip Pertold z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu ale s nápadem poslankyň nesouhlasí.

„Já jsem zastánce toho, aby se z rodičovského příspěvku stala pojistná dávka navázaná na předchozí příjem. Tím by se to celé vyřešilo. Podobně jako nemocenská nebo mateřská by se to valorizovalo samo a nebylo by okolo žádné handrkování,“ řekl Právu.

Vyšší nároky na rozpočet by se pak podle Pertolda musely řešit zkrácením čerpání rodičovské dovolené. Nepředpokládá však, že by k takovému řešení stávající vláda přistoupila.

Ta aktuálně tlačí Sněmovnou návrh, který zvedá o 50 tisíc korun rodičovský příspěvek rodičům dětí, které se narodí od 1. ledna 2024. Spolu se zvýšením rodičovského příspěvku se má také zkrátit maximální doba pobírání příspěvku ze čtyř na tři roky.