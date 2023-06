Vyšší rodičovská o 50 tisíc dětem narozeným od ledna, schválila vláda

Původně chtěl Jurečka přidat také 30 tisíc korun rodičům dětí, které se narodí letos od 1. července. Návrh však neprosadil, a to ani přesto, že jej podporovala část STAN a Piráti. Proti návrhu se stavěla ODS a TOP 09, které prosazovaly opatření, která se dotknou státního rozpočtu co nejméně.

Premiér Petr Fiala (ODS) označil výsledek za kompromis. „ODS byla v tomto směru poměrně skeptická. Skutečně to dopad na státní rozpočet nějaký má. My jsme proto při těch jednáních prosazovali, abychom měli na paměti základní cíl, abychom usnadnili těm, kteří mají dítě, možnost nástupu do práce, aby sladili svůj rodinný život a péči o dítě s možností být zaměstnáni,“ uvedl premiér.

Jurečka přiznal, že jednání nebyla jednoduchá. „Ale je to pozitivní zpráva pro rodiče, kterým se dítě za pár měsíců narodí, nebo kteří budou mít děti v dalších letech. Je to investice do budoucnosti, podpora rodičů, kteří se starají. Je to kompenzace toho, že jsou doma a nemají možnost výdělku,“ dodal Jurečka.