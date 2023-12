Řidiči se mají na co těšit. Dopravní policie příští rok přitvrdí

Jak se díváte na diskusi, že by byla v Česku zavedena určitá tolerance alkoholu u řidičů?

Z pohledu následků při dopravních nehodách a nebezpečnosti jednání se na to díváme tak, že nulová tolerance v České republice by měla být jednoznačně zachována.

Co říkáte na pracovní verzi návrhu ministerstva spravedlnosti, podle něhož by více než jedno promile alkoholu u řidičů už nebylo trestným činem, ale přestupkem?

Zatím jsem tuto úvahu o změně zaznamenal pouze v médiích, oficiálně jsme ještě osloveni nebyli. Až tento materiál dostaneme, tak se k tomu vyjádříme. V případě trestného činu ale může soud uložit podstatně přísnější sankce než za přestupek.

Jednáte o dalších změnách, které byste rádi v příštím roce řešili?

V rámci snižování administrativní zátěže policie v souvislosti s šetřením nehod jednáme s ministerstvem dopravy a asociací pojišťoven o tom, aby policie nemusela k banálním dopravním nehodám, například k těm, kde to vyžadují leasingové společnosti. Protože naším cílem je, aby byli policisté venku co nejvíc vidět a věnovali se dodržování pravidel.

Jaká je letošní bilance?

Podle předběžných čísel jsme za 11 měsíců šetřili 86 450 nehod, což je pokles o cca 4,7 procenta oproti loňsku.

Při těchto nehodách zemřelo 435 lidí, což je, bohužel, nárůst o 13 osob ve srovnání se stejným obdobím roku 2022.

Těžce zraněno bylo 1644 osob, což znamená pokles o 15 lidí. Lehké zranění utrpělo 22 186 lidí, kde je nárůst o 1251 osob. Hmotná škoda je necelých sedm miliard korun.

Takže ano, je zde nárůst v počtu zemřelých proti loňskému roku, kdy byl ale zaznamenán historicky nejnižší počet usmrcených osob při nehodách. Vyšší číslo jsme také zaznamenali u zjištěných přestupků, a to řádově o tisíce.

To znamená, že řidiči jich víc páchali, nebo jste byli aktivnější při kontrolách?

Platí oboje. Jednak šlo o zvýšenou činnost dohledu nad dodržováním pravidel, ale bohužel také o to, že řidiči páchali víc přestupků.

Ale řádově o tisíce víc, to už je významný skok, ne?

Když si vezmeme rok 2022, řešili jsme více než 460 tisíc přestupků, což bylo už o 60 tisíc víc než o rok dřív, takže trend je i nadále stoupající.

Překročí to letos půl milionu přestupků?

Je možné, že se přiblížíme k číslu půl milionu přestupků.

Foto: Jan Handrejch, novinky.cz Ředitel dopravní policie Jiří Zlý

Zmínil jste 435 zemřelých za 11 měsíců. Asi doufáte, že nebude překročena hranice 500 za celý rok?

Pevně v to doufám. Aktuálně jsme podle předběžných údajů v polovině prosince na čísle 447 usmrcených.

Ovlivnil letošní velmi teplý rok dopravní nehodovost?

Určitě. Nehodovost je hodně závislá na povětrnostních podmínkách. Bylo to vidět například letos v lednu, kdy bylo extrémní teplo. Měli jsme pak o deset usmrcených osob více oproti loňskému lednu. Řidiči měli méně zábran k porušení rychlostních limitů a přeceňovali své schopnosti.

Jiří Zlý U policie slouží od roku 1992, od roku 2007 vedl dopravní policii v Moravskoslezském kraji. Vedením všech dopravních policistů v ČR byl pověřen 1. září 2019, o tři měsíce později po úspěchu ve výběrovém řízení byl do funkce ředitele definitivně ustanoven. Narodil se v roce 1973. Má dvě dcery z předchozího manželství, ale žije v registrovaném partnerství s přítelem.

Co všechno se od ledna pro řidiče změní?

Významné změny doznal prakticky celý sankční systém. Jeho poslední větší úprava byla už v roce 2006, kdy byl přijat bodový systém.

Zpřísnil se?

Ano, zpřísnily se pokuty a upravil se bodový systém. V současnosti má pět pásem a není to kompaktní logický celek. Jeho nynější úpravou se rozlišily nejzávažnější, středně závažné a méně závažné přestupky, kdy se v rámci bodového systému uděluje šest, čtyři a dva trestné body. Zároveň zákon rozšířil možnosti pro policii řešit celou řadu přestupků přímo na místě uložením pokuty, čímž se prakticky zjednoduší i administrativní práce policie. Důležitý důsledek je pak ten, že trest padne ihned po spáchání a projednání přestupku na místě.

U menších přestupků, na které nedopadá bodový systém, se naopak maximální možná sankce snižuje ze současných 2000 korun na 1500 korun. U těch, kde už dostávají řidiči body, jsou sankce rozděleny v několika pásmech, přičemž spodní hranice je už jednoznačně dána a začíná na částce 1500 korun.

U nejzávažnějších přestupků se zavádí pravidlo „dvakrát a dost“

Je to z pohledu policie posun kupředu? A co to má naopak přinést řidičům?

Jednak to, že už u celé řady přestupků, které dosud nebylo možné projednat na místě uložením pokuty, to nově půjde vyřešit ihned. Jde například o zákaz předjíždění, opakovanou jízdu na červenou a podobně. Také oproti stávajícím možnostem budou sankce podstatně přísnější, což by mělo řidiče odrazovat od páchání přestupků.

Systém má samozřejmě také určitý varovný signál pro řidiče. U středně závažných a nejzávažnějších přestupků, kde je bodová hranice čtyři a šest bodů, je upozorňuje na to, že v případě dalšího spáchání téhož přestupku dvakrát anebo jednou se prakticky vybodují. Zavádí se tedy určité pravidlo „dvakrát a dost“ u nejzávažnějších a „třikrát a dost“ u středně závažných přestupků.

Co si od toho slibujete?

I když se efekt projeví až za nějakou dobu, slibujeme si od toho snižování nehodovosti a počtu spáchaných přestupků.

Přitvrzuje se také u stále častějšího problému v podobě alkoholu a drog zjištěných u řidičů?

U alkoholu, případně omamných látek, stoupla sankce za přestupek až na 75 tisíc korun. A pokud takový řidič způsobil dopravní nehodu, navyšuje se až na dvojnásobek. Navíc lze uložit zákaz činnosti až na tři roky, zatímco v současnosti je tato hranice dvouletá.

Nastanou od ledna kromě přísnějších pokut i nějaké další změny v zákoně o provozu na pozemních komunikacích?

Pamatuje kromě represivní i na preventivní část. Více se bude pracovat zejména s mladými řidiči, takže se nově objevuje tzv. řidičák na zkoušku a také řízení s mentorem označované jako L17.

Můžete to vysvětlit?

Řízení s mentorem je věc, která se osvědčila i v zahraničí, konkrétně v sousedním Německu. Jde tedy o možnost řídit osobní vozidlo už od sedmnácti let za přítomnosti mentora. Mladí lidé tak mohou zahájit výuku v autoškole už od 15,5 roku věku a v sedmnácti po úspěšném složení závěrečných zkoušek obdrží řidičský průkaz na skupinu B a mohou řídit pod dohledem mentora. Ten zároveň musí být zapsán v evidenční kartě toho mladého řidiče, maximálně jde o čtyři takové lidi.

Kdo mohou být tito mentoři?

Musejí splňovat několik podmínek: praxi minimálně deset let, minimálně pět let mít v držení řidičské oprávnění na skupinu B, v posledních pěti letech nesměli pozbýt právo řídit motorové vozidlo, nemají aktuálně zadržený řidičský průkaz, nemají zaznamenán žádný trestný bod a samozřejmě souhlasí se zápisem v kartě mladého řidiče.

Mladí řidiči nebudou víkendoví hospodští řidiči

Podmínka mít nula trestných bodů je hodně omezující.

Ano. Smysl oprávnění být mentorem je takový, aby zkušení a zodpovědní dospělí držitelé řidičáku dbali o bezpečnost svých dětí a rodinných příslušníků a naučili i je zodpovědnosti. Aby je naučili získat praxi v běžném provozu.

V rámci toho však v zákoně přibyly i přestupky dotýkající se mentorů. Jeden z nich je, když mentor nebude sedět na sedadle vedle mladého řidiče, a nebude tak sledovat situaci v provozu. Tam může dostat na místě pokutu od 2500 do 3500 korun.

Rovněž nesmí dělat doprovod bezprostředně po požití alkoholu či omamné látky, kde je v případě porušení anebo odmítnutí podrobení se zkoušce pokuta od 4500 do 5500 korun. Je v této souvislosti důležité upozornit, že mladí řidiči nebudou víkendoví hospodští řidiči, kteří by měli rozvážet své rodiče z veselic a různých zábav domů. Je to o odpovědnosti právě toho mentora a také jeho výchově vůči mladým.

Co obnáší řidičák na zkoušku?

Znamená, že ve lhůtě dvou let od získání řidičského oprávnění nespáchá dotyčný závažný přestupek nebo trestný čin v souvislosti s řízením auta, kterým by mu bylo připsáno šest bodů.

Takže kdokoli, kdo získá řidičák, bude v takové zkušební době?

Přesně tak, v délce dvou let. V případě, že během té doby spáchá závažný šestibodový přestupek anebo trestný čin, je vyzván správním orgánem příslušné obce k tomu, že musí absolvovat dopravně-psychologický pohovor, školení začínajících řidičů a doložit o tom potvrzení, a to ve lhůtě tří měsíců. Mladí řidiči by tak měli mít větší motivaci nedopouštět se přestupků.

Je důvodem skutečnost, že řadu nehod způsobují právě mladí nezkušení řidiči?

Jde tam zejména o podíl na zaviněných dopravních nehodách s vážnými následky. V roce 2019 měli mladí začínající řidiči do 24 let podíl zhruba 19 procent na všech smrtelných dopravních nehodách, tedy takřka na každé páté. Od té doby intenzivně pracujeme na zlepšení této situace. Podílíme se na projektu Start Driving, který se zaměřuje právě na tyto řidiče, a tento kurz má u nich velký úspěch.

Čekají řidiče ještě nějaké další změny?

Od ledna nebudou muset mít u sebe na území České republiky řidičský průkaz ani osvědčení o registraci vozidla – malý techničák. Jsou ale povinni prokázat svou totožnost, stačí jim občanský průkaz.

Je však třeba upozornit, že když bude policista oprávněn zadržet řidiči z důvodů daných zákonem řidičský průkaz, může tak učinit i takzvanou fikcí. Učiní se o tom záznam v kartě řidiče. Takže i když řidič průkaz na místě neodevzdá, nebude smět řídit, pokud mu policie zadržela průkaz zmíněnou fikcí.

Změní se nějak v novém roce přístup policie ke kamionové dopravě?

U přestupků, jako je porušení zákazu předjíždění pro nákladní vozidla, se změní stávající překážka, kdy ho nelze vyřešit na místě a musí se oznamovat do správního řízení. Je to problematické zejména u zahraničních řidičů, a to i pro správní orgán, který má následně přestupek řešit.

Policisté sice mohou v zákonem uvedených důvodech vy­­brat od řidiče kauci, aby se nevyhýbal správnímu řízení, nicméně nově bude možné od ledna tento přestupek vyřešit přímo na místě uložením pokuty v rozmezí 4500 až 5500 korun a šesti trestných bodů. Sankce bude následovat okamžitě a ulehčí to administrativně jak policii, tak správním úřadům.

Také to znamená, že když takového řidiče chytíte za stejný přestupek dvakrát, vyboduje se. Týká se to logicky i zahraničních řidičů.

Zvyšuje se počet úseků na dálnicích, kde nesmějí řidiči nákladních aut předjíždět?

Ve spolupráci s krajskými ředitelstvími policie jsme v první polovině letošního roku vytipovali úseky, a to z hlediska dopravní nehodovosti i plynulosti provozu. Od poloviny listopadu pak začalo osazování dopravních značek, zejména na dálnici D1, kde v úseku mezi Prahou a Brnem bude oboustranně až na výjimky v podobě stoupacích pruhů zákaz předjíždění pro nákladní vozy prakticky všude. V příštím roce to pak bude postupně také na úsecích D2, D5, D8 a D11.

Jednáte o nějakých dalších změnách?

Jaký byste si přál rok 2024?

Moc bych si přál, abychom zjišťovali méně dopravních přestupků, a to nikoli proto, že bychom míň pracovali, ale protože budou účastníci silničního provozu více dodržovat pravidla. A samozřejmě výrazně nižší počet usmrcených při nehodách.