Řidičák v Praze stojí téměř dvakrát tolik co v Ostravě

„Nechci mít jen další autoškolu, kde se budou davy studentů střídat jako na běžícím pásu,“ tvrdí instruktor a majitel pražské autoškoly King Pavel Greiner. Patří k těm dražším i v rámci hlavního města. Zdůrazňuje, že hlavním krédem jeho autoškoly je to pravé mentorství a lidskost.

To ostatně tvrdí všechny autoškoly, ale zdaleka ne všechny takové opravdu jsou. Každopádně zrovna autoškola King má na nezávislých portálech kladné hodnocení zákazníků, takže se očividně nebojí říci si o větší částku.

Tříměsíční kurz v ní stojí 28 500 korun, intenzivní jednoměsíční už 30 500 Kč plus patnáct stovek příplatek za naučení se řízení s automatem. A v režimu VIP dokonce 42 tisíc korun. Znamená to, že klient si sám volí místo nástupu, výstupu a určuje čas.

Řidičák na motocykl od šestnácti let (A1) v rozsahu dvaceti jízdních hodin je zde za 25 500 korun, pro motocykly o výkonu od 25 kW do 35 kW, které lze získat po dovršení osmnácti let (A2), je cena 28 500 Kč, a kombinace auta a motocyklu v kategorii vyjde na 53 500 Kč.