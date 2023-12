Řehka: Musíme se připravovat na válku

Armáda se podle dokumentu musí během několika let vycvičit a vybavit moderní technikou. „V souladu s novou realitou, s novými aliančními obrannými plány i s novou národní bezpečnostní a obrannou strategií se musíme připravovat na ten nejtěžší scénář. Musíme se připravovat na válku velkého rozsahu, vysoké intenzity, s technologicky vyspělým nepřítelem, který vlastní jaderné zbraně. A musíme se připravovat rychle,“ uvedl Řehka.

Vojáci považují za důležité, že politici konečně armádě zajistili stabilní rozpočet tím, že dali do zákona povinnost dávat na obranu více než dvě procenta HDP. Díky tomu příští rok obraně stoupne rozpočet z letošních 111 na 151 miliard korun.

Podle ministryně obrany Jany Černochové je modernizace armády rozdělena na dvě části. „První se zabývá obdobím do roku 2030, kdy se počítá s výrazným navýšením investic do modernizace armády,“ uvedla Černochová. Místo současných 20 procent bude obrana investovat do nové techniky a vybavení až 60 procent výdajů na armádu. Peníze půjdou například na bojová vozidla pěchoty CV-90 ze Švédska, nová francouzsko-česká děla Caesar, německé tanky Leopard, izraelský protiletadlový komplet Spyder nebo americké letouny F-35.