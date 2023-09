Fiala se vymezil vůči prezidentovi: Časový tlak u důchodové novely byl ve veřejném zájmu

„Snažili jsme se velmi odpovědně přistoupit ke všem nezbytným krokům pro provedení důchodové reformy a k tomu, abychom dokázali zajistit dostatek finančních prostředků, jak pro současné seniory, tak pro ty budoucí,“ hájil ve středu kroky vlády Fiala a pokračoval.

„Abychom tyto cíle naplnili, musíme dělat změny v důchodovém systému. Některé můžeme dělat s jistou časovou rezervou, to jsou ty dlouhodobé kroky, ale některé musíme dělat velmi rychle. Tam je časový tlak ve veřejném zájmu, protože když to neuděláme dostatečně rychle, tak to bude stát státní rozpočet miliardy korun. Proto jsme postupovali tak, jak jsme postupovali,“ dodal premiér.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by kvůli odkladu novely upravující odchod do předčasného důchodu mohlo do předčasné penze odejít až 10 tisíc lidí.

Politologové: Pavel dal vládě za uši. Komunikace ale byla podivná

Pavel v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD) ale ve středu uvedl, že jde o „tak trochu poplašnou zprávu“. Fiala před novináři Jurečku hájil. Žádné poplašné zprávy podle něj nevysílá.

Vláda měla podle Pavla o změně v předčasných důchodech informovat s předstihem, ne měnit právní podmínky ze dne na den. „Když se ten návrh vložil do legislativního procesu, měla se zároveň zahájit velice srozumitelná informační kampaň, ve které se lidem objasní, co je podstatou změny, a jestli tedy je pro ně výhodné dávat si žádost o předčasný důchod, nebo ne,“ upozornil.

V rozhovoru prezident také uvedl, že by si dokázal představit, že bude kabinet razantnější a efektivnější. „Zároveň si ale říkám, že je celkem jedno, jestli je to Petr Fiala, nebo někdo jiný. Kterékoliv strany, které by tvořily vládu v koalici pěti stran, by za této situace měly výrazné problémy dosáhnout shody na nějakém razantním řešení,“ uznal.

Samotnému premiérovi prý Pavel minulý čtvrtek na společné schůzce žádné výhrady ale nesdělil. „Pokud má pan prezident nějaké výhrady k tomu, jakým způsobem třeba vykonávám svoji funkci, určitě mi to může říct, stejně jako každý občan této země. Nicméně pan prezident mi nic takového neřekl a předpokládám, že kdyby to tak myslel, tak mi to mohl říct,“ reagoval Fiala.