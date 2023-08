Ředitel Národní protidrogové centrály: Samotné užívání kokainu není trestné

Ano, stále je to Peru, Bolívie a Kolumbie. Odhady jejich osetých ploch jsou na rekordní výši a určitě se to zvyšuje. Do Evropy se tak dostává víc kokainu a v koncové ceně je lacinější. Tudíž konkuruje jiným stimulantům a je dostupnější. Co se týká obliby, je to nejoblíbenější evropský stimulant. K nám míří nejen z Holandska a Španělska, kde jsou přístavy, ale i kurýrní přepravou, ve vozidlech. Navíc se tím začaly zabývat skupiny, které dřív byly spojené s jinými druhy drog, například Srbové a Albánci.