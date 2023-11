Radní o nočním zákazu vjezdu: Systém nebyl dokončen, tak se neměl montovat

Co říkáte humbuku, který se po instalaci dopravních značek rozpoutal?

Přes politické hašteření se pomalu zapomíná na to opravdu důležité, a to je, že se chceme v Praze 1 normálně vyspat. Dostal jsem opravdu mnoho děkovných dopisů. Takřka ve všech stálo „no konečně“.

Iniciativa to byla moje, leč opravdu jsem nic netušil o termínu montáže. On totiž celý systém nebyl dokončen, tak se neměl montovat.

Co bude dál? Budete zákaz vjezdu řešit jinak?

My už udělali vše, co bylo třeba. Teď je to pouze v rukách magistrátu. Čekám na vyjádření odboru dopravy.