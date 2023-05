Půlroční dítě natlačené do babyboxu v Brně: Maminky v nouzi nevědí, kam jít, říká odbornice

„Objevila se zpráva, že maminku poslal na OSPOD, ale to není pravda. Pan doktor se mamince snažil citlivě vysvětlit, že dítě nemůže přijmout, ať jde do dětské nemocnice. Snažil se jí pomoci. Ale dítě si od ní převzít nemohl,“ objasnila mluvčí nemocnice Andrea Šromová.

Veronika Kubrichtová z organizace Úsměv mámy, která se snaží matkám v období těhotenství a po porodu pomoci, zdůraznila, že postup lékaře nedokáže posoudit a ani jej kritizovat. „Ale určitě je to tak, že zoufalá maminka by měla dostat podporu, stejně jako miminko,“ řekla Právu.

„Chybí informace. Existuje síť sociálních služeb, kde by o pomoc požádat mohla a kde by jí uměli pomoci. Ale obávám se, že to maminky nevědí. Je možná logické, že tak šla do nemocnice,“ dodala.