Pražská záchranná stanice pro zvířata dostane moderní areál, dočasně přesídlila do zahradnictví

Pražská záchranná stanice pro volně žijící živočichy se dočasně přesunula do prostor městského zahradnictví v Ďáblicích. Původní areál záchranky v Jinonicích přebírají stavebníci, do dvou let tam vznikne nový, moderní komplex. Stavba vyjde město na zhruba 300 milionů Kč a pojme až deset tisíc zvířecích pacientů.

Článek „Na původním místě v Jinonicích byla záchranná stanice provozována zhruba dvanáct let. Provoz probíhal v provizorních podmínkách, v kancelářských buňkách. Ty už byly za zenitem své výkonnosti. Podmínky nevyhovovaly zvířatům ani zaměstnancům, kteří se o ně starají,“ vysvětlil Ondřej Palička, ředitel Lesů hl. m. Prahy, pod které záchranka spadá, proč je potřeba získat vhodnější prostory. Foto: Lesy hl. m. Prahy Krmení v záchranné stanici Než budou za 18 měsíců připravené, stanice se dočasně přesunula do neveřejné části Zahradnictví Ďáblice v Praze 8. Přesun do provizoria trval několik měsíců, provoz záchranáři přerušit nemuseli. Pomoc holubům je její životní poslání Domácí I v Praze 8 je zázemí z velké části tvořeno stavebními buňkami, ve kterých se nachází například ošetřovna, karanténa či intenzivní péče. „Pak tu máme třeba komplex voliér, kde probíhá následná péče před samotným vypuštěním zvířete zpět do přírody,“ popsala vedoucí záchranné stanice Veronika Kraslová. Zimní období je dle ní obecně klidnější a ošetřují méně živočichů. Nejvytíženějším měsícem je tradičně červen. V minulém roce přijala stanice jen v červnu 907 pacientů, za rok to pak bývá v souhrnu kolem pěti tisíc. Aktuálně mají v léčení na 350 zvířat. Foto: Lesy hl. m. Prahy, Novinky Původní areál záchranky v Praze-Jinonicích „Nejčastěji to v zimě bývají drobní ptáci, kteří se k nám dostávají po nějaké srážce, případně pokousání po zvířeti,“ dodala Kraslová. „Tady máme poštolky obecné, jedny ze zástupců dravců, dále pak máme ve voliérách třeba holuby hřivnáče nebo hrdličky zahradní,“ ukázala novinářům vedoucí. „Na intenzivní péči máme nyní například dlaska nebo ježky,“ dodala. Dalšími zvířaty, která během roku projdou rukama deseti ošetřovatelů, jsou například labutě, veverky, srny či zajíci. Foto: Novinky Voliéry v provizoriu v Praze-Ďáblicích Stavba nového areálu zvířecí záchranky v Praze 5 má brzy začít, prostory si přebírají stavebníci. Moderní areál vyhovující evropským standardům vyjde město na více než 300 milionů korun. Komplex bude dimenzovaný až na 10 tisíc zvířat, stanice očekává, že počty zraněných divokých zvířat budou přibývat. Nebezpečí pro ně představují například auta a tramvaje, skleněné plochy, sekačky a světlíky či psy a kočky. Foto: Lesy hl. m. Prahy, Novinky Vizualizace nové záchranné stanice pro zvířata „V hlavní budově nového areálu bude probíhat intenzivní péče, budeme tam mít i zázemí pro zaměstnance. Na tuto budovu budou navazovat univerzální voliéry, dále tam budou voliéry pro velké ptáky, vodní ptáky, například labutě, a rozletové voliéry pro dravce. Ty se používají pro to, abychom zjistili, jestli jsou tito ptáci schopní se v přírodě pohybovat tak, jak mají. Budeme tam mít i výběhy pro vysokou zvěř, jako jsou srnci a daňci, a odchovnu veverek,“ popsala vedoucí podobu budoucí stanice. Foto: Lesy hl. m. Prahy, Novinky Vizualizace nové záchranné stanice pro zvířata Pokud lidé narazí na zraněné divoké zvíře, měli by zavolat na pohotovostní linku záchranky a domluvit se s operátorem na dalším postupu. „My to zvířátko pak buď sami jedeme odchytit, nebo se domluvíme s nálezcem, zdali by nám ho nemohl přivézt,“ doplnila vedoucí Kraslová. Kontaktní údaje: Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy Nová adresa: K Zahradnictví 582, Praha 8

