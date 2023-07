Praktici chtějí předepisovat víc léků. Narážejí u kolegů

„Dnes se o třetinu diabetiků stará praktik, ale nemám stejný arzenál léků jako diabetolog. O pacienty se neumím postarat tak kvalitně, protože jim v nějakém momentu neumím dát léčbu, kterou by potřebovali,“ řekl Právu předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Praktici podle něj smějí předepsat méně než polovinu ze všech léků. „Určitě neaspirujeme na to, abychom předepisovali velmi drahé léky, třeba onkologické. Vždycky je podle mě ale lepší, když je preskripční omezení definované stavem pacienta a diagnózou než lékařskou odborností,“ doplnil.

Řešením může být drobná změna ve vyhlášce, která by umožnila vybranou skupinu léků předepisovat nejen lékařům s příslušnou odborností, ale i praktikům. Neusilují o to poprvé. Na praktiky mohou nyní specialisté tuto pravomoc písemně delegovat, ale jen na omezenou dobu. To chtějí praktici změnit.