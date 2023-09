Žádná shoda není, zpoplatnění vjezdu do centra Prahy je jen populistický výkřik, zní ze Spolu

Řadu Pražanů tento týden překvapily informace zveřejněné v médiích, že začátkem příštího roku Praha chystá zpoplatnění průjezdu částí centra metropole. Hovoří se o denní částce 200 korun. Opatření by se mělo týkat některých oblastí památkové rezervace v části Malé Strany a u Smetanova nábřeží - zmíněny byly například Karmelitská, Křižovnická, Divadelní ulice či jejich části, Tržiště, Újezd či Maltézské náměstí. Poplatek by se netýkal rezidentů nebo místních podnikatelů.

Cílem opatření je podle Hřiba zklidnění dopravy v centru města a zamezení kolonám způsobujícím zpožďování MHD. „Po Malé Straně a Smetanově nábřeží projíždí celkem osm denních linek, z toho dvě jsou takové páteřní. Dochází tam k výraznému zpoždění, které se pak promítá do celé sítě, a my potřebujeme mít v Praze kvalitní MHD, abychom mohli přemlouvat lidi, aby přesedli z aut do MHD a uvolnili silnice pro ty, kteří opravdu tím autem potřebují jet. Praha není nafukovací, a proto navrhujeme opatření, abychom omezili zbytný tranzit,“ vysvětloval ve středu v ČT záměr Hřib.

Úprava systému zón či dostavba okruhu?

Návrh by podle Hřiba měl být hotový v řádu týdnů. Následně si nad ním začnou lámat hlavu politici a podle dosavadních reakcí to vypadá, že Hřiba společně se zástupci Prahy 1, kteří opatření chtějí, čeká tvrdý boj o jeho prosazení. Aktuálně krok totiž odmítají jak magistrátní koaliční kolegové z koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), včetně primátora, tak řada městských částí, se kterými jsou po dokončení návrhu naplánována jednání.

„V koalici na tom dohodnutí nejsme, myslím si, že je to hoax. Máme každý jinou preferenci, nicméně bavíme se o tom v rámci koalice. Že by to ale v nějakou dobu muselo být, tak to téma vůbec není na stole a čeká nás debata o spoustě věcí, jestli třeba a za jakých okolností to bude přípustné. My dáváme přednost variantě evoluce parkovacích zón,“ oponoval Hřibovi starosta Prahy 9 a předseda magistrátního zastupitelského klubu Spolu Tomáš Portlík.

Primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) zase před časem v podcastu Novinek zpoplatnění vjezdu do centra podmiňoval dostavbou okruhu. „Já s tím nesouhlasím, protože jsem přesvědčen o tom, že zpoplatnit můžete vjezd kamkoliv, když umožníte něco jiného,“ prohlásil.

Zklidnění dopravy v centru Prahy má vedení metropole ve svém programovém prohlášení, což v souvislosti s plánem zpoplatnění připomněla i starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). I proto se o různých možnostech, jak toho dosáhnout uvnitř koalice, diskutuje. Možným zpoplatněním vjezdu do části centra se zabýval na jednom ze svých posledních jednání i magistrátní dopravní výbor, avšak k závěru nedošel, jelikož došlo k přerušení bodu kvůli chybějícím analýzám dopadů.

„Představitelé hlavního města se myšlenkou, jak omezit intenzitu dopravy v centru města, zabývají, ale před pomyslným zavedením tohoto dopravního opatření musíme nejprve vědět, jaký dopad by takové opatření mělo na případné objezdové trasy, abychom řešením problému na jenom místě nevytvořili problém na místě jiném. Dokud tohle všechno nebudeme vědět, jsou jakékoli debaty o zpoplatnění vjezdu do centra Prahy jen populistickým výkřikem,“ sdělil Novinkám předseda dopravního výboru Martin Sedeke (ODS).

Zavedení poplatku 200 korun za vjezd od začátku příštího roku pak označil za “ v této chvíli nejen legislativně nemožné, ale s prominutím za úplnou blbost".

Podle Hřiba je však zpracována právní analýza a nyní se řeší také případné dopady zpoplatnění na další městské části. Zavedení opatření by navíc podle Hřiba nezpůsobilo „dopravní apokalypsu“, což ukázalo například nedávné dočasné uzavření části Malé Strany mezi Újezdem a Malostranským náměstím, kde se opravovaly koleje, či v roce 2019 krátkodobé uzavření obou dotčených částí břehů Vltavy.

Okolní části většinou nadšené nejsou

Tyto argumenty však, jak se zdá, úplně nerozptýlily obavy městských částí sousedících s Prahou 1.

Radní Prahy 2 pro dopravu Tomáš Halva (TOP 09) očekává zhoršení situace na některých již dnes velmi vytížených a páteřních komunikacích a v případě, že by Praha 1 vjezd zpoplatnila, předestírá, že druhá městská část na to bude reagovat odpovídajícími opatřeními. Stejně tak avizoval případné protiopatření Portlík z Prahy 9.

„Prahou 2 prochází jedna z nejvytíženějších tranzitních komunikací v Praze - severojižní magistrála (ulice Sokolská a Legerova) - a na ni návazné ulice Žitná a Ječná. Z doposud známých informací je zřejmé, že omezení dopravy v Praze 1 bude mít negativní dopad především na tyto komunikace. Již nyní se obyvatelé v jejich okolí potýkají se zvýšenou smogovou a hlukovou zátěží, přičemž ta nejvyšší se nachází na nejvytíženější pražské křižovatce I. P. Pavlova. Bude-li návrh omezení dopravy na území Prahy 1 mít negativní vliv na území naší městské části, přistoupíme na našem území k takovým dopravním opatřením, která povedou k minimalizaci negativních dopadů na občany Prahy 2,“ sdělil na dotaz Novinek Halva.

Značné obavy má také Praha 6. „Nechceme, aby se z Dejvic a Bubenče stalo záchytné parkoviště Prahy 1. Zároveň už dnešní dopravní situace způsobuje kolony před vjezdy do tunelů městského okruhu. Pokud bude zpoplatněn vjezd do centra, lze očekávat větší nárůst vozidel čekajících na vjezdy do tunelů,“ uvedl starosta Jakub Stárek (ODS) s tím, že bude žádat Prahu, aby v případě realizace plánu zavedla opatření regulující dopravu už na příjezdu na „šestku“.

Radní pro dopravu Prahy 8 Tomáš Slabihoudek (TOP 09) zase tvrdí, že je třeba k těmto věcem přistupovat ze širšího pohledu. „Nejsou zpracovány potřebné podklady ani legislativní rámec takového opatření. Takže bych rád uklidnil všechny Pražany, že nic takového není na pořadu dne,“ mírnil napětí.

„Sedmička“ pro

Výrazně smířlivější k návrhu jsou zástupci Prahy 5 a 7. „Je klíčové, aby se tramvaje přestaly při průjezdu centrem zpožďovat. Proto budeme rádi za opatření, které zajistí, aby se linky 12 a 17 v centru nezpožďovaly. A regulace tranzitu přes Staré Město a Malou Stranu tomu může pomoci,“ míní starosta sedmičky Jan Čižinský (Praha sobě).

Praha 5 zase bude podle svého místostarosty pro dopravu Milana Kryla (Piráti) usilovat o vyjednání výjimky pro obyvatele žijící u Újezdu, aby mohli Malou Stranou projet a nemuseli to objíždět přes Smíchov do tunelu, a „nezahlcovali tak Smíchov dalšími auty“. Součástí požadavku bude také úprava přilehlých parkovacích zón, aby zde místní mohli parkovat a místa neobsadila auta z Prahy 1.

Na Prahu 3 by opatření podle dřívějšího vyjádření místostarosty pro dopravu Ondřeje Ruta (Zelení) pro server iDnes.cz nemělo velký vliv. Současně má však za to, že omezení v jedné městské části ovlivní neblaze nějakou jinou, a proto to musí rozhodovat magistrát, nikoliv samotná městská část.