Praha 6 se zabývá provozem Zemanovy kanceláře, není zkolaudovaná

„Jednalo by se o naplnění skutkové podstaty přestupku, protože je to v rozporu se stavebním zákonem. Kdyby stavební úřad zjistil tuto skutečnost, tak by za to dal pokutu pro kohokoliv, kdo to užívá v rozporu s kolaudačním souhlasem nebo s povolením stavby. Může ji dát přímo nájemci. Pokuta by byla až do výše 500 000 korun,“ řekla serveru odbornice na stavební právo Eva Kuzmová. Seznam Zprávám se nepodařilo sehnat vyjádření pražského arcibiskupství ani bývalého Zemanova kancléře Vratislava Mynáře.