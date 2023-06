Povinné přilby na kole pro všechny? Proti i ministerstvo

„Jízdní kolo je také elektrokolo a elektrokoloběžka. To je potřeba si uvědomit. Rychlosti, jichž dosahují i nezkušení řidiči, jsou značné a případné pády ohrožují nejen zdraví, ale též život,“ poukázala Ožanová.

„Navíc považujeme za důležité rozvíjet městskou šetrnou mobilitu a infrastrukturu pro ni,“ dodal. Na mysli měl obavy z toho, že by povinná přilba mohla odradit uživatele sdílených koloběžek a kol ve městech.

Ani kolega Ožanové, stínový ministr dopravy ANO Martin Kolovratník, pro přilby ruku nezvedne. „Nejsem příznivcem restrikcí a nařizování. Podle mě v této věci máme jít pozitivním příkladem, osvětou, výchovou. A snahou o to, aby lidé byli zodpovědní sami k sobě. Plošné nařízení si opravdu nedokážu představit, například na venkově,“ řekl.

Podle advokáta a zastánce práv cyklistů Tomáše Kindla by byla povinná přilba velkou překážkou pro řadu žen a seniorů. „Přilba může snížit riziko některých následků nehody, ale pro celkové zdraví populace je výrazně prospěšnější, když užití přilby necháme na svobodném rozhodnutí každého a nikoho od pohybu neodrazujeme,“ tvrdí.

V Česku za jízdu bez přilby nyní cyklistům od 15 do 18 let hrozí pokuta tisíc korun, u mladších dětí policie kvůli věku věc odloží, jelikož není určena odpovědná osoba.

Pokud by se zavedla povinnost nosit přilbu pro všechny, dospělým by podle návrhu Ožanové na místě hrozily pokuty 1500 korun a ve správním řízení od dvou do pěti tisíc korun.