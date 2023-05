Nelegální billboardy mají mizet rychleji

V praxi by odstranění prováděly technické služby komunikací obce či kraje. Vlastníka pak budou informovat například přes internet. Poutač by až tři roky skladovaly, ovšem na náklady vlastníka. Pokud si ho vlastník nevyzvedne, nechají poutač sešrotovat.

Billboardy blízko silnic jsou už od roku 2017 zakázané. U dálnic ve vzdálenosti do 250 metrů, u silnic první třídy do 50 metrů a u silnic druhé a třetí třídy do 15 metrů od vozovky. To platí mimo souvisle zastavěnou oblast.