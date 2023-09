Porodní asistentky chtějí autonomii. Gynekologové jsou proti

„Porodní asistentka pak provede několik návštěv, kontroluje ženu po porodu v domácím prostředí a pomůže jí s kojením nebo s rekonvalescencí po těžším porodu,“ uvedl. „To, jestli by to tak mohlo fungovat, je jedna z otázek, které řešíme,“ dodal Pavlovic k debatě s odborníky.

Zvýšit dostupnost péče by do budoucna mohla i centra porodní asistence, která fungují při nemocnicích. „Jsou to místa, kde vedou porodní asistentky fyziologický porod, kde se očekává bezproblémový průběh. Zároveň je to hned vedle porodnice, takže pokud by nastala komplikace, pohotovostní tým je prakticky za rohem,“ vysvětlil Pavlovic.