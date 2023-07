Císařský řez zachraňuje životy, má ale i celou řadu negativ pro matku i dítě

Císařský řez je ve srovnání s normálním porodem až čtyřikrát rizikovější. „Pořád to je velká břišní operace, u které je potřeba vždy pečlivě zvážit, zda je opravdu třeba. Slouží k záchraně života rodiček a dětí a ke snížení jejich nemocnosti, doprovázet ho ale může i řada komplikací. Proto se musí používat s rozvahou a musí k němu vést opodstatněné důvody,“ vysvětluje lékař Ondřej Šimetka, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava a hlavní organizátor multioborové konference Porod 2023.

Přestože se to děje jen výjimečně, i při císařském řezu mohou nastat komplikace. Při celkové anestezii je to třeba vdechnutí obsahu žaludku, u lokální anestezie pak pokles krevního tlaku těhotné ženy.

Pravda, komplikace, které doprovázejí císařský řez, jsou málo časté. To by však v maminkách nemělo probouzet falešný pocit absolutního bezpečí. Výzkumy také ukazují, že u dětí, které neabsolvovaly přirozenou pouť porodními cestami a nepřišly do kontaktu s mikroby matky, se v pozdějším věku častěji objevuje astma, alergie a problémy s imunitou.