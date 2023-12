Polské bagry na dostavbě D11 zastavily české námitky

MI Roads je dceřiná firma koncernu Metrostav, jemuž soud na tři roky kvůli účasti v korupční kauze politika Davida Ratha zatrhl účast ve veřejných zakázkách. Po své neúspěšné účasti v tendru upozorňuje na údajnou nekompetentnost polského konkurenta, jenž zvítězil suverénně nejnižší nabídkou.

Budimex garantuje jedenáctikilometrový stavebně nejsložitější úsek D11 s osmadvaceti mosty, dvěma tunely a třemi mimoúrovňovými křižovatkami postavit do konce roku 2027 za vysoutěženou cenu 11,4 miliardy korun bez DPH.

Foto: Vladislav Prouza, Novinky Polská S3 čeká na českou D11

Údajně špatní tuneláři

Konkurenti z MI Roads uznávají, že Poláci jsou dobří stavbaři, jak ostatně v minulosti při stavbě českých silnic prokázali, ale nedobří tuneláři. „Budimex nesplňuje požadavky zadavatele soutěže zejména v oblasti výstavby tunelů. Respektujeme Budimex jako velkou stavební firmu, jež ale nemá potřebné zkušenosti z tunelových staveb. Budimex předložil nepravdivé údaje týkající se odborného personálu pro výstavbou tunelů,“ konstatoval zástupce společnosti MI Roads Michal Jurman.

Komplikace Poláky rozladily

Námitky MI Roads Poláky mírně řečeno rozladily. „Verdikt zadavatele zakázky ŘSD očekáváme do 22. prosince. Vzniklé komplikace nás mrzí. Neočekáváme ale problémy, jež by nešly překonat. Nicméně stavba do konce letošního roku s největší pravděpodobností nezačne,“ sdělila Novinkám Diana Zyglewská z ústředí Budimexu ve Varšavě.

Ředitelství silnic a dálnic rozhodne o námitkách společnosti MI Roads do patnácti dnů, tedy do 22. prosince. Verdikt ale nemusí být zdaleka definitivní. Proti rozhodnutí ŘSD lze podle Rýdla podat podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, což by znamenalo další skluz strategické dopravní stavby. „Do vyřešení námitek nemůže Budimex začít stavět,“ podotkl Rýdl.

Polská S3 spěje do finále

Poláci stojí na hranicích před finálním dokončením rychlostní komunikace S3, jejíž poslední část končí v Královci na české louce. Celé dálniční těleso ze Štětína plánují otevřít v polovině příštího roku. Díky právoplatnému stavebnímu povolení chtějí v Česku začít s návaznou tříkilometrovou dálniční přeložkou kolem Královce, aby v roce 2025 mohli propojit v září otevřený úsek S3 z Kamenné Hory do pohraniční Lubawky k samé hranici.

Dálnici do Trutnova mají v plánu postavit do konce roku 2027. Poslední úsek D11 z Trutnova do Jaroměře, o jehož stavbu chtějí podle informací Novinek taktéž soutěžit, by měl být hotový o rok později.