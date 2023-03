Politologové o Zemanovi: Těžká váha s kouzlem, kterou pohltila pomstychtivost

Ještě před listopadem 1989 nebylo podle Gregora vůbec jasné, jakou politickou cestu Zeman zvolí. Působil spíš jako liberál. „Ale když cítil, že v této části je to po roce 1990 obsazeno, tak se přeorientoval na soc. dem. Cítil tam větší potenciál úspěchu,“ vysvětluje si Zemanovy motivy vstoupit do ČSSD.

Končící hlavu státu přitom Gregor nepokládá za autentického levicového politika, ale za pragmatika, který „šel tam, kde je pro něj místo“. „Vidíme u něj spíš papalášské chování než sociální cítění. To, co je u něj autenticky levicové, vyplývá z kritiky pravicové politiky,“ soudí Gregor.

Jenže zásluhy nad vzchopením soc. dem. nelze podle Mlejnka Zemanovi upřít. „V 90. letech oslovoval tu část společnosti, která tahala za kratší konec provazu, pokud jde o ekonomické dopady transformace. To bylo jeho plus. Díky němu byla v politice síla, která dokázala oponovat kurzu nastolenému Václavem Klausem,“ sdělil Právu.

Deset let, které po prohře ve volbách strávil na Vysočině, ho podle Gregora změnilo. „Do politiky se nevrátil jako někdo, kdo má vize, ale jako zatrpklý stařík, který se přišel mstít. To bylo charakteristické pro celých 10 let, co byl v prezidentském úřadě,“ myslí si politolog.