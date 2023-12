Lékaři jsou při chuti: Chtějí doživotní renty

O získání výsluh usilují lékaři řadu let a nyní chtějí toto téma opět otevřít, jak upozornil server Lidovky.cz.

Novinkám to potvrdil i viceprezident České lékařské komory Jan Přáda. „V tento moment víme, že to nevyjednáme do uzavřené dohody. Na druhou stranu by bylo vhodné zohledňovat, že lidé stráví v práci za 10 let de facto 15 let, což je špatně,“ uvedl s poukazem na lékařské přesčasy.

Podle komory by výsluhy pomohly zvýšit atraktivitu práce.

Nespravedlivé. Část správní rady VZP rozladila dohoda s lékaři

„Budeme jednat o spoustě témat. Debatě se nebráníme, a to i v rámci připravovaného zákona o odměňování ve zdravotnictví,“ řekl Novinkám mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.

Lékařské a zdravotnické odbory už dříve uvedly, že chtějí v rámci přijatelných pracovních podmínek legislativně ukotvit pracovní benefity, jako jsou výsluhy, rehabilitační a lázeňská péče nebo dřívější odchod do důchodu bez zkrácení penze.

Dříve do důchodu? Nastal by kolaps

Debata o výsluhách, kdy by lékař po odpracování určitého počtu let měl nárok na výsluhu, se zdá pravděpodobnější, než že by šli lékaři dříve do důchodu. Neměl by je kdo nahradit.

„Určitě je tato diskuze namístě. Nemyslím si, že je jen jedna varianta, nad kterou by se dalo uvažovat. Otázka dřívějších odchodů do důchodu by byla likvidační pro český zdravotnický systém,“ dodal Přáda.

Výsluhy by se mohly objevit v zákoně, který má ministerstvo představit příští rok a který bude řešit odměňování lékařů, zdravotníků a dalších pracovníků ve zdravotnictví.

Před pěti lety se zdálo, že by je mohly získat zdravotní sestry, nakonec z toho sešlo. Tehdejší ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch tomu byl víc nakloněn než u lékařů.

Výsluhy dostávají v Česku jen pracovníci bezpečnostních složek a armády. Ročně to vyjde státní kasu na 12,5 miliardy korun.