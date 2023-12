Kalousek: Cílem kandidátky Spolu je ochránit mandáty ODS

Čím si vysvětlujete, že strana, kterou jste založil, lidé, které jste do ní dovedl, se k vám takto postavili zády?

Určitě se ke mně nepostavila TOP 09 zády. Naopak. Podpora 12 krajských organizací, to je drtivá podpora členské základny, která mi udělala velkou radost.

Ale jak si vysvětlujete, že tuto drtivou podporu nereflektovalo vedení strany?

To se musíte zeptat jich.

A vám to vysvětlili jak?

Interní jednání nemá cenu jakkoli interpretovat. Prostě se rozhodli, jak se rozhodli.

Zaznělo to, že jste jako potenciální skokan, pro koaliční partnery nepřijatelný. Jak to řekl v rozhovoru pro Novinky lídr kandidátky Alexandr Vondra?

Řekněme, že naše vedení poslechlo přání koaličního partnera.

Jakou budoucnost pro sebe vidíte v TOP 09 nebo obecně v politice? Spekuluje se i o tom, že byste mohl založit novou stranu.

Tím, že byla zastavena moje kandidatura, tak jsem se opět stal soukromou osobou mimo politiku, takže prosím o pochopení vás i vašich čtenářů, že o svých dalších případných politických plánech nebudu přemýšlet nahlas.

Každopádně ale na tom jednání celostátního výboru zaznělo, že byste měl zvážit kandidaturu do Senátu. Budete o tom přemýšlet?

To jsem vzal jako vánoční žert. Mluvilo se tam o tom a já jsem už asi po osmé vysvětloval, proč nebudu kandidovat do Senátu. Protože mi ta práce nedává žádný smysl, jakkoliv si Senátu velmi vážím. Práce senátora není pro mě. Kdybych se chystal jít do důchodu, tak bych to možná zvážil. Ale já se do důchodu opravdu nechystám.

Není k úvaze to, abyste se vrátil do Sněmovny?

To jsme zpátky u otázky o mé politické budoucnosti. Jako soukromá osoba se omlouvám, že o svých případných politických plánech nebudu mluvit veřejně. Jedna věc mě ale rozesmála. Toto byl závěr nominačního procesu do voleb do europarlamentu. Celostátní výbor nějak rozhodl. Na to měl právo. A jeho rozhodnutí přijímám. Všichni ale poměrně dlouho věděli a já jsem jim to znovu zopakoval, že do Senátu kandidovat nebudu. Když pak vydali usnesení, abych to zvážil, tak jsem měl pocit, že je to vánoční žert.

Po rozhodnutí výboru jste na síti X napsal, že jste se vy i veřejnost dozvěděl z celého projednávání řadu zajímavých věcí. Co konkrétního jste myslel?

Pro mě je nejzajímavější informací podpora 12 krajských organizací, tato drtivá podpora je pro mě důležitá a milá informace. Druhá informace je, že vyšlo jasně najevo, že síla kandidátky Spolu je limitována volitelností prvních třech kandidátů za ODS. Tedy, že každý, kdo by je mohl ohrozit preferenčními hlasy, na tu kandidátku nesmí. Zvláště křiklavé je to u senátora Pavla Fischera, u kterého je to křiklavější než u mě.

To ale znamená, že cílem té kandidátky není maximalizovat volební výsledek, získat na kandidátku co nejvíce lidí, kteří by jí přinesli hlasy. Cílem je ochránit mandáty stávajících europoslanců. To je samozřejmě legitimní cíl těch stran. Já to nijak nekritizuji, jenom si nemyslím, že je to ta správná volební strategie.

Budete stále po tom všem podporovat koalici Spolu?

Zatím nevidím žádnou další alternativu, ale nemusí být nutně všem dnům konec.

Budete dál pokračovat v kritice a komentářích práce Fialovy vlády?

Já tu vládu také občas chválím. Kritizuji rozpočtovou politiku, která se naprosto odchýlila od všeho, co vláda slibovala dělat.