Kalousek do europarlamentu kandidovat nebude, odmítla TOP 09

Širší vedení TOP 09 ve čtvrtek odpoledne projednalo své kandidáty do eurovoleb. Mezi návrhy byl i spoluzakladatel strany, bývalý předseda a exministr financí Miroslav Kalousek. Toho TOP 09 ale nakonec do voleb nepošle. Hrozilo by totiž roztříštění koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL).

Foto: Petr Hloušek, novinky.cz Bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek