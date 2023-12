Policie by mohla jezdit jen k nehodám se škodou nad 200 tisíc

Jde podle něj o jeden z kroků, které by mohly vést ke snižování administrativní zátěže policie, konkrétně té dopravní. „V současné době jednáme ohledně povinné oznamovací výše škody, když nyní je nad sto tisíc korun. Můžeme se bavit, dejme tomu, o nějaké dvojnásobné částce oproti té stávající. Je to jedna z pracovních verzí,“ podotkl Zlý s tím, že vše je zatím jen ve fázi jednání.

Závěry pracovní skupiny by pak podle něj v případě shody vedly k úpravě stávající legislativy. „Musel by se stoprocentně změnit zákon, určitě ten o provozu na pozemních komunikacích (361/2000 Sb.). Případné změny dalších zákonů se v současné době analyzují,“ doplnil Zlý. Zatím podle něj nelze upřesnit, kdy by tento záměr mohl začít platit. „Rok 2025 je velmi optimistický,“ dodal s tím, že věří, že snad do dvou let, pokud vše půjde hladce, by novinka mohla být na světě.