PŘEHLEDNĚ: Řidiče čeká zpřísnění pokut

Navzdory kritice řady dopravních expertů ale prošlo zvýšení rychlosti na dálnicích. „Nerozumím těm 150 kilometrům. Nevím, jak to může napomoci zlepšení bezpečnosti dopravy. Nicméně je to asi věc, která stejně bude jenom v několika úsecích povolena, takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet,“ řekla místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL).