Pokaždé spustí opozice virvál, po schůzce Blažka s Nejedlým je podivné hrobové ticho

Blažek s Nejedlým spolu podle Seznam Zpráv strávili minulý týden ve středu pět hodin v pražské restauraci. Nejedlý tam měl mít rodinnou oslavu, podle Blažka šlo o náhodné setkání. V restauraci se podle svých slov schovával před bouřkou. O čem mluvili, neřekli.

Podle politologa Miloše Brunclíka se tak „nabízí pro kohokoliv z opozice příležitost, aby se mohl do vládní koalice opřít“. „Nebo do ODS nebo Pavla Blažka. Je mi divné, proč se to neděje, nedokážu si to úplně vysvětlit,“ popsal Novinkám.

„Pan Nejedlý má blízko k bývalému prezidentovi Zemanovi a ten se pořád těší nějakému renomé, tak možná jedině kvůli tomu. Že kdyby někdo příliš útočil na pana Nejedlého, mohlo by se to dotknout pana Zemana,“ podotkl Brunclík.

Blažek si sype popel na hlavu kvůli setkání s Nejedlým: Omlouvám se všem, kterých se dotklo

Dalším důvodem by podle něj mohlo být to, že Blažek má velmi dobré vztahy napříč politickým spektrem, a jako možné vysvětlení slabého tlaku z opozice se nabízí i případná budoucí spolupráce ANO a ODS, o které se občas mluví.

„Už před minulými volbami se mluvilo o tom, že ANO by se mohlo domluvit s ODS, a to furt trvá. Útočí na sebe, ale myslím, že to nejde přes nějakou hranici. Útoky nejsou zuřivé. Petr Fiala nemusí být vždy premiérem a šéfem ODS. Už je tam dlouho, a když volby nedopadnou moc dobře, může na něj být tlak, aby odstoupil. A situace se může úplně obrátit a ODS a ANO si mohou padnout do náruče,“ upozornil Brunclík.

Dalším důvodem podle politologa může být i to, že opoziční poslanci o schůzce tolik nemluví, protože „za tím není žádná story, nic hmatatelného“. „Nejsou žádné informace, o čem se jednalo a jestli se tam skutečně dělo něco podezřelého a nekalého,“ uvedl.

Zároveň politolog upozornil na to, že Blažek má v ODS silnou pozici. „Jednání Pavla Blažka je nevhodné a divím se, že on se diví, že ho za to někdo kritizuje. Kritika, která se na něj snáší, že zasahuje do kauzy brněnských bytů, je na to, aby ho to stálo ministerské křeslo,“ zhodnotil to.

Ministr Blažek žaluje soudce kvůli vstřícnosti k médiím v brněnské bytové kauze

Blažek se omluvil

Blažek v pondělí rozeslal novinářům vyjádření, ve kterém se omlouvá všem, kterých se jeho setkání s Nejedlým dotklo. Premiér Fiala před tím prohlásil, že pokud by byla schůzka plánovaná, bylo by to na odchod ministra z vlády. Důležité pro něj prý ale je, že šlo o náhodu.

Zatímco ve vládní koalici je kvůli schůzce ministra spravedlnosti s proruským lobbistou pnutí - předsedové koaličních stran ji označují za „nevhodnou“, „za hranicí dobrého vkusu“ a chtějí o ní mluvit jak s Blažkem, tak i s premiérem Petrem Fialou (ODS) -, opozice k ní většinově mlčí.

Náhodné bouřkové setkání Blažka s Nejedlým baví internet

Například na účtech Karla Havlíčka ani Aleny Schillerové sociální síti X není o schůzce Blažka s Nejedlým zmínka. A to si většinou zástupci opozičních ANO a SPD nenechají ujít jedinou možnost ke kritice vlády.

„Naším cílem není využívat každou nahrávku na smeč, ale rozlišit, co je podstatné a co méně. Podstatná je kauza Dozimetr, ta narůstá do obludných rozměrů a potvrzuje se, že STAN byl spojen, a dokonce ovládán zločineckou skupinou první kategorie, přičemž i politici TOP 09 sehrávali v kauze významnou úlohu,“ napsal Novinkám první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

„Nezlehčuji schůzku ministra Blažka, ale je úsměvné, když si ho zve na kobereček předsedkyně TOP 09. Ta by měla stát hned za předsedou STAN v rohu a šoupat nohama. Oni musí vysvětlovat nová zjištění v kauze Dozimetr. Zatím mám spíše pocit, že se snaží Blažkem zakrýt své selhání a odvrátit pozornost,“ dodal.

Babiš: Co to mám řešit?

Podobně neurčitě schůzku ministra s proruským lobbistou komentuje i šéf hnutí Andrej Babiš. „Co teďka řešíte? Že byli v nějaké hospodě? Vždyť pan Blažek s panem Nejedlým dojednal vládu. Proč nepíšete o Dozimetru, jak tam kradou, organizovaný zločin? Píšete jen blbosti,“ řekl Novinkám na dotaz, proč o kauze nemluví.

Blažka podle svých slov „nehájí“. „Co to mám řešit? Pan Blažek dojednal vládu Fialovi, stvořil Fialu. Ať se kritizují mezi sebou. Teďka se ptáte na Blažka, no ano, neměl se potkávat. A že říká, že šel kolem? Samozřejmě, že se směju. Ale proč to mám řešit? Nechám to Pekarové a Bartošovi, který už posté vyhrožuje, že bude mluvit s Fialou,“ pokračoval Babiš.

Následně ale uznal, že ministr spravedlnosti „neměl jít za Nejedlým“. „Dobře víte, že jsem okolí prezidenta Zemana kritizoval veřejně opakovaně,“ napsal pak ještě šéf ANO Novinkám v SMS.

Ruce pryč od schůzky dává i předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová. „Jasně jsem se vyjádřila pro ČT, že ta schůzka byla nevhodná,“ řekla pouze redakci. „Pro mě je teď mnohem důležitější, že vláda není schopná zajistit našim občanům léky, že podvádí při sestavování rozpočtu a další a další konkrétní problémy, které prostě neřeší,“ odcházela od tématu.

„My se k tomu nevyjadřujeme, protože to není naše věc. Je to vnitřní věc koalice, ať si ty své věci řeší sama,“ vysvětloval v nedělní Partii i poslanec ANO Aleš Juchelka. I on se snažil strhávat pozornost na kauzu Dozimetr, která je spojená s hnutím STAN.

Benda hájí Blažka: Vysvětlení bylo pravdivé, byla ale blbost tam sedět pět hodin

„Připadá mi to, že to je přitažené za vlasy. Je to ta emoce v politice, která vždycky, když převáží nad jakýmkoliv pragmatismem, tak dokáže udělat větší zlo než užitek. A za mě osobně jsou tu větší kauzy, které se brutálním způsobem bagatelizují,“ poznamenal Juchelka k Blažkově případu.

„Jsou kauzy a kauzy“

Jeho slovům fandila na sociálních sítích poslankyně ANO Berenika Peštová. Ta je sdílela s komentářem, že „jsou kauzy a kauzy“.

Další poslanci hnutí ANO, například Patrik Nacher nebo Richard Brabec, se setkáním Blažka s Nejedlým na sítích spíš bavili. „Důtka už proběhla minule. Bude teď důtka s výstrahou?“ ptal se na síti X Brabec, když sdílel komentář šéfa Pirátů Ivana Bartoše, kde píše, že setkání považuje „za hranicí dobrého vkusu“ a že Blažkovo vyjádření nepovažuje za dostatečné.

„A co takhle hlasování na pirátském fóru?“ rýpl si i Nacher.

Důtka už proběhla minule. Bude teď důtka s výstrahou? :-) https://t.co/or2CnkoKjr — Richard Brabec (@RibraRichard) August 18, 2023

Ke schůzce mlčí i druhé opoziční hnutí. „Já vůbec nevím, proč se kdo kde schází. Mě zajímá, co vláda dělá pro občany. Myslíme si, že škodí občanům. Měla by podat demisi a odejít. Ale nějaké dílčí problémy, nějaké schůzky, vůbec nevím, co tam řešili a proč tam byli,“ komentoval to neurčitě šéf SPD Tomio Okamura v nedělní Partii.

I když by se zdálo, že má od vlády „nahráno na smeč“, nevyužil ji. Na dotaz, jestli mu vadí schůzka těchto dvou lidí, odpověděl: „Víte, mně je poměrně jedno, s kým se schází Fialova vláda. Řešte si to ve vládě, ať to vyhodnotí voliči. Nevím, proč tam ministr Blažek byl, jeho práci nesleduji,“ řekl, když byl ve studiu s ministrem vnitra Rakušanem.

Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala na dotaz Novinkám ani neodpověděl.