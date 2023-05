Ministr Blažek žaluje soudce kvůli vstřícnosti k médiím v brněnské bytové kauze

„Tvrdí, že z toho každý poznal, že šlo o pana Hladíka. Ale pan Hladík už předtím ve více než dvou desítkách článků říkal, že ano, že je to on, u koho byla prohlídka, a že byl na výslechu,“ zdůraznil Dufek.

„V médiích už tehdy bylo skoro všechno a mně připadlo trapné říkat, že jim něco neposkytnu. Jsem naprosto přesvědčen o tom, že kdyby tam nebyla osoba, která se měla stát ministrem, tak by to ministra Blažka nezajímalo. Za třicet let praxe se nestalo, že by se ministr zajímal o konkrétní kauzu u našeho soudu. Byl jsem přesvědčen, že žádné vyšetřování nemůžu zmařit,“ dodal.