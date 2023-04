Pobočky zrušíme bez náhrady, říká šéf pošty

Nicméně nepopíráte, že budou fronty a lidem to usnadní objednání se na čas. Těch tři sta rušených pošt, to je definitivní číslo?

Počet tří set zrušených poboček pošt se nemění. K diskusi je, zda pobočky, které chce- me rušit, se ještě nevymění za jiné. To budeme ještě probírat se starosty.

Ministr Rakušan připustil, že někde by šlo ještě vyjednat zrušení jiné pošty „kus za kus“. Mnohé obce ale spíš volají po tom, aby aspoň přibyla pošta Partner. To může být třeba jedna přepážka na úřadě, v obchodě…

Co se týče Úřadu práce, tam by to byli přímo ti pracovníci za přepážkami. U vězeňské služby jsou to služební i neslužební pozice, tam je větší výběr napříč pozicemi.