Pošta zrušila tendr na průzkum spokojenosti. Měl stát 40 milionů

„Centrální nákladová komise, kterou jsem zřídil kvůli jasným pravidlům a transparentnímu posouzení, které investice uskutečníme a které ne, mi dnes doporučila tendr na průzkum spokojenosti zrušit. To jsem také udělal,“ dodal s tím, že formálně se tendr tímto způsobem uzavře v jednotkách dnů. Další obdobné veřejné zakázky prochází revizí a pokud nebudou pro poštu nezbytné, také je zastaví.

Česká pošta chce kvůli úsporám v polovině roku zavřít 300 z 3200 poboček a propustit okolo 1500 z 23.000 zaměstnanců. To by jí mělo snížit náklady o zhruba 700 milionů korun ročně. Část rušených poboček, které jsou v jejím vlastnictví, chce nabídnout k prodeji obcím a nebo ve veřejných dražbách. Z prodeje předpokládá výnos 750 milionů Kč.

Pokud by podnik nepřistoupil k úsporám a nezahájil transformaci, hrozila by mu již letos ztráta kolem čtyř miliard korun a insolvence. Důvodem propadu je snižující se zájem o služby a stále nižší vytíženost přepážek. Ta za posledních pět let klesla o 42 procent.