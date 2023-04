Působí to, jako by Česká pošta už stála na hraně insolvence, takže musí okamžitě ušetřit každou korunu. Už loni činila její ztráta 1,5 miliardy korun a ta letošní se odhadovala na čtyři miliardy. Jenomže se ukazuje, že tak horké to nebylo. Ještě v únoru pošta vypsala tendr na průzkum spokojenosti zákazníků za 40 milionů korun, který pak narychlo zrušila, když na to upozornili odboráři. Současný šéf podniku Miroslav Štěpán to svedl na minulé vedení, které to udělalo na poslední chvíli, jenomže v tom působil i on.