Plány kvůli gigafactory: Letecká záchranka v Líních zatím zůstane

Nový návrh počítá s tím, že lokalita bude zhruba 700 metrů od zástavby. V současnosti je vzdálenost asi dvojnásobná. „Kdyby to bylo cokoli jiného, váhal bych. Ale záchranka je důležitá služba,“ podotkl Duchek s tím, že záležet bude samozřejmě i na názorech dalších zastupitelů. „Pokud to skutečně bude jen dočasně a nepřekročily by se hlukové limity, myslím, že by na to obec mohla kývnout,“ odhadl.