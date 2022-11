Piráti zvažují, že potopí Prahu sobě

Zastupitelský klub Pirátů v Praze by měl do týdne rozhodnout, jestli vstoupí do koalice se Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a STAN samostatně bez Prahy sobě, se kterou před časem Piráti vytvořili Alianci stability. Novinářům to v pátek po schůzce zástupců stran možné koalice řekl předseda klubu Pirátů Daniel Mazur.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Bohuslav Svoboda (ODS) a primátor Zdeněk Hřib (Piráti).