Pavel: Nemůžeme být mezi Západem a Východem

„Jsem zcela přesvědčen, že žádná poloha uprostřed neexistuje. Musíme mít naprosto jasno, do jakého světa patříme: je to svět demokracií, nikoli svět více či méně autoritářských vlád,“ řekl Pavel. „Netvrdím, že EU a NATO jsou dokonalé, ale jsou to nejlepší alternativy, které máme,“ dodal.