Palackého tisícovka s rikšami i velorexy. Z Novojičínska vyrazila karavana 133 motostrojů

„Sami kluci nás kontaktovali, neustále nás bombardovali a chtěli něco takového zažít znovu. A chtěli i ti, co minule nejeli. Takže jsme se rozhodli, že to spustíme,“ řekl za tým Nesmrtelných dědků Jan Kudělka. Přiznal, že letošní počet účastníků 133 by nebyl konečný, kdyby přihlášky nestopli: „Zájem byl tak velký, že by se to možná vyšplhalo na 200 účastníků. Sami nevíme, kam by to šlo.“