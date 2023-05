Otec emigroval. Roky bojovala o občanství

Bez ní je to běh na dlouhou trať, jak popsala Právu publicistka Victoria Unwin, která žije s rodinou v Londýně a do Česka jezdí.

Její otec se přidal k britské domobraně a poté námořním zpravodajcům. Po válce se s manželkou přestěhovali do Afriky, kde zůstali až do roku 1966. O židovských kořenech a útěku před nacisty ale mlčel až do devadesátých let.