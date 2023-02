Ombudsman tepe brněnskou radnici kvůli demolici památky

Neorenesanční vilu na ulici Hlinky nechal její vlastník zbořit loni o Velikonocích, jen pár dní poté, co ministerstvo kultury rozhodlo o jejím prohlášení za kulturní památku. Demolici, která se uskutečnila bez patřičných povolení, majitel objektu odůvodnil rizikem zřícení. Oznámení poslal do datové schránky stavebního úřadu radnice Brno-střed ve čtvrtek 14. dubna 2022 v 18.38 hod a druhý den, na Velký pátek, se demolice rozjela.

Sám tajemník Štika Právu řekl, že se snažil sehrát ryze pozitivní roli ve prospěch zachování vily. „Na začátku jsem vymohl vstup do objektu, o Velikonocích ale stavebník doložil posudek vyznívající tak, že hrozí zřícení objektu do ulice. Se zprávou se podrobně seznámíme, a pokud tam bude něco, z čeho se budeme moci poučit, tak to uvítáme. Nechceme k tomu přistoupit tak, že budeme vytvářet oponenturu k ombudsmanovi, ale jde o to, nalézt možnosti, jak v podobných věcech postupovat,“ prohlásil Štika.