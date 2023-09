Ombudsman: Noví středoškoláci musí být nahlášeni na pojišťovnách, za opomenutí hrozí pokuta

Přechod ze základní školy na střední je pro každého životní milník. Lidé by ale neměli zapomenout na zákonem danou povinnost ohlásit to zdravotní pojišťovně. Rodičům nepřehlášených dětí hrozí, že po nich budou pojišťovny žádat placení zdravotního pojištění, jako by potomci už nebyli studenti. Upozornil na to ombudsman Stanislav Křeček ve snaze předejít sporům.

Foto: Milan Malíček, Právo Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček