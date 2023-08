Část seniorů dostala měsíc navíc, říká ombudsman o Pavlově nepodpisu důchodové novely

„Zkrácení doby předčasnosti z pěti na tři roky prakticky ze dne na den je velmi nešťastné. Zvlášť negativně se dotkne těch seniorů, kteří by současné podmínky, tedy především pět let předčasnosti, splnili v nejbližší době,“ sdělil Křeček pro Právu.

Pozdější podepsání novely (či veto přehlasované sněmovnou) znamená podle něj minimálně měsíc navíc pro část seniorů, kteří by mohli žádat o důchod za současných podmínek.

„To ale situaci neřeší systémově. U podobně razantních změny by měli zákonodárci myslet na jejich postupné zavádění, aby nevznikaly neodůvodněné rozdíly mezi lidmi nacházejícími se přitom v obdobné situaci,“ vysvětlil ombudsman.

„Neustále mi chodí podněty od lidí, pro které je náhlá změna pravidel pro odchod do předčasného důchodu velkým zásahem do jejich životních plánů a bude mít dopad na jejich sociální i ekonomické zázemí,“ zakončil Křeček s tím, že je připraven prezidenta Pavla upozorňovat na situace, kdy dochází k zásahům do práv občanů.