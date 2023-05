Okamura: Spolupráce s Trikolorou SPD prospívá

S Trikolorou jste domluveni na spolupráci do všech dalších voleb. Chcete se spojit?

Máme připravené memorandum pro rok 2024, kdy budou evropské, senátní a krajské volby, a podepíšeme ho příští týden. Vláda Petra Fialy slouží daleko víc cizím zájmům než vlastní zemi a občanům. Naše dlouhodobá politika je sjednocovat konzervativní a vlastenecké proudy.

Kvůli roztříštěnosti opoziční scény propadl ve volbách víc než milion hlasů, a proto teď vládne pětikoalice, které dalo hlas jen 43 procent voličů. Nezískala většinu a vládne. My chceme nabídnout občanům maximální jistotu nepropadnutí jejich hlasu a chceme vytvořit synergii k dosažení co nejlepšího výsledku.

Vyhodnotili jsme výsledky spolupráce v loňských komunálních volbách, kde jsme společně kandidovali v řadě měst a obcí. Poprvé jsme uspěli například v Praze, a to nejen na magistrátu, ale i v městských částech. Proto jsme se logicky domluvili, že do dalších voleb půjdeme společně.

Co vám to přinese? Vypadá to, že zachraňujete neúspěšnou stranu.

Podívejte se na volební výsledek v Praze, kde hnutí SPD poprvé uspělo. Dlouhodobě máme vysokou podporu ve všech krajích kromě Prahy, kde je voličská struktura odlišná. Jsem přesvědčen, že právě spolupráce s Trikolorou měla vliv. Přinesla nám určitý nárůst počtu hlasů a díky tomu jsme překročili pětiprocentní hranici a získali tři mandáty.

Nespojujete se také proto, že vám odčerpává hlasy hnutí PRO Jindřicha Rajchla?

Je evidentní, že SPD nemůže vzít hlasy strana, která prosazuje členství ČR v EU, podporuje politiku Bruselu, odmítá referendum o vystoupení z EU a její místopředseda Petr Vacek otevřeně a nekriticky podporuje politiku NATO.

PRO ovšem loví ve stejném rybníčku jako vy.

To je možná přání novinářů, které může být otcem myšlenky, ale Rajchl loví ve skutečnosti v rybníčku hnutí ANO a vládní pětikoalice. Sám nedávno přiznal, že PRO je prounijní strana, a díky tomu jejich preference už značně klesají.

Trikolora ale taky dřív hlásala, že chce v EU zůstat.

To bylo za bývalého předsedy Václava Klause ml., který to skutečně řekl. Můj osobní názor je, že měl tehdy dohodu s Andrejem Babišem, a ten měl podmínku nevystupovat z EU kvůli tomu, že sám pobírá miliardové eurodotace. I šéf Přísahy Robert Šlachta řekl, že nechce vystoupit z EU, a neuspěl. Teď to říká Rajchl. SPD je jediná euroskeptická, vlastenecká a konzervativní strana, proto se žádného odlivu nebojím.

Na Rajchlově demonstraci vystoupil i váš poslanec Jaroslav Foldyna. Neznamenalo to sbližování?

Konzultovali jsme to společně. My souhlasíme s požadavky demonstrantů, kteří mají obavy z bídy způsobené Fialovou vládou. Pozvání mělo víc poslanců SPD, ale dohodli jsme se, že tam půjde Foldyna. Je to typ vhodný na demonstrace, umí mluvit. Chtěli jsme občanům ukázat, že stojíme za jejich požadavky. Organizátor nás nezajímal.

I hnutí ANO se posouvá. Nebojíte se, že vám ubere hlasy?

Jakože se paní Věra Jourová posouvá vlasteneckým směrem? ANO nyní přichystalo svůj zákon o referendu, kde zakazují hlasovat o mezinárodních smlouvách, o vystoupení z EU a NATO. Značná část poslanců ANO podporuje adopci dětí homosexuály, což my jasně odmítáme. Jedna věc je hra Babiše s voliči a druhá věc jsou činy. ANO je liberální strana, která na unijní úrovni plně podporuje globalistickou politiku EU. Paní eurokomisařka za ANO Jourová prosazuje cenzuru, peskuje demokraticky zvolené vlády v Polsku a Maďarsku. Toto nelze oddělit.