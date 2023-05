Od června se zvýší důchod průměrně o 755 korun

Zvýšení důchodů se v červnu týká všech lidí, kterým byl důchod přiznán do konce května. Těm ostatním se pak zvýší ode dne, k němuž bude jejich nárok uznán a penze vypočtena. Těch jsou přitom desetitisíce.

Česká správa sociálního zabezpečení totiž už několik měsíců nestíhá přiznávat důchody. Dvacet dva tisíc lidí na to přitom od podání žádosti teď čeká už více než tři měsíce. Tedy po zákonné lhůtě.

Vedle toho, že dosud nedostávají důchody, a musejí tak často žít z úspor, to má pro ně i tu nevýhodu, že za ně nikdo neplatil zdravotní pojištění.

„Omlouvám se všem klientům, kteří si žádají o důchod. Víme, že čekají dlouho a je to neúměrné nebo není to v pořádku,“ omluvil se včera v té souvislosti premiér Petr Fiala (ODS) s tím, že vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se problémem zabývají. Krátkodobým opatřením je, aby se dostali dopředu ti, u nichž by mohlo dojít k sociálně-právnímu ohrožení.