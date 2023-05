Valorizace zpomalí, předčasné penze nebudou tak výhodné, schválila vláda

Výdaje na penze začaly rychle růst loni kvůli mimořádným valorizacím kopírujícím inflaci, nyní tvoří přes 30 procent státních výdajů. Loni se vyplatilo bezmála 600 miliard korun, letos by to mohlo být až o 90 mi­liard víc. Deficit důchodového pojištění by tak mohl činit kolem 80 miliard korun.

Největší změnou je, že u řádné lednové valorizace se do budoucna vedle inflace započte jen třetina místo poloviny růstu reálné mzdy. To se však skutečně projeví nejdřív až přespříští rok, protože reálná mzda letos stejně jako loni kvůli vysoké inflaci neporoste.

Takzvaný dočasný příspěvek bude rozdělen na dvě části – první má tvořit fixní, pro všechny stejná částka a druhá polovina má být závislá na procentní výměře. „Pokud by inflace dosáhla pěti procent a průměrný starobní důchod byl přibližně 20 tisíc korun, pak by fixní částka byla přibližně 300 korun ke každému důchodu a variabilní u průměrného starobního důchodu rovněž 300 korun,“ uvedl dříve ředitel odboru sociálního pojištění na ministerstvu Tomáš Machanec.

Letošní červnovou valorizaci nový princip schválený ve středu vládou nezmění. Vláda si letos narychlo vypomohla jednorázovou novelou, podle které průměrná měsíční penze vzroste od června o 760 korun. Bez změny pravidel by to bylo 1770 korun.

Vláda ve středu schválila i zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, do kterého v posledních letech odcházelo stále víc lidí. Nově se do něj bude moci odejít už jen maximálně tři roky, nikoli pět let, před řádným termínem. Předčasná penze se zároveň bude víc krátit. „Po dobu, kdy člověk získá předčasný důchod, do doby, než mu naběhne ten řádný starobní, bude také vyloučena valorizace procentní výměry předčasné penze,“ uvedl už dříve ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).